Il n’y a rien d’autre que je ferais plutôt

Le joueur de tennis allemand Jan-Lennard Struff, actuellement classé n ° 35 au monde, est le dernier joueur à figurer dans la série Behind the Racquet de Noah Rubin. Struff, 29 ans, a remporté 5 titres de challenger ATP et a remporté 6 titres ITF Futures dans sa carrière jusqu’à présent et joue le meilleur tennis de sa carrière, étant classé juste deux places en dessous de son meilleur classement de No.

33 en juillet 2019. Dans la série, Struff raconte comment il s’est impliqué dans le tennis quand il était enfant: “J’ai grandi en jouant dans une très petite ville d’Allemagne appelée Warstein. Il était très difficile de trouver des partenaires pour des sessions de formation, ce qui est pourquoi nous ne pourrions jamais vraiment planifier quoi que ce soit.

Ma mère venait me chercher à l’école avec un panier-repas, alors j’étais prête pour la pratique. Elle m’a ensuite amené à l’arrêt de bus, qui était à environ 30 minutes en voiture de la gare. Le trajet en train durait environ 45 minutes, c’est là que je faisais mes devoirs.

Après l’entraînement et mon retour à la maison, il serait environ neuf heures du soir. À cet âge, les journées étaient très longues. J’ai toujours rêvé de devenir joueur de tennis professionnel. Cela a aidé que j’avais deux parents qui entraînaient près de chez eux.

Je me souviens quand j’étais jeune en me réveillant à 5 h 30 du matin pour regarder l’Open d’Australie pendant quelques heures juste avant l’école. Il y a eu des moments où j’étais en retard à l’école parce que je n’arrêtais pas de regarder. Je me précipitais ensuite à la maison après l’école pour assister à la séance de nuit.

Peu importe à quel point j’étais bon, j’ai toujours eu le désir d’être là où étaient ces joueurs. J’étais un enfant vraiment timide, doutant toujours de ce que je pouvais faire. Au début, je jouais surtout en Europe car c’était moins cher et plus facile d’accès.

Après avoir fini l’école, je savais ce que je voulais, mais ce n’était pas un choix facile. J’ai reçu des offres de collèges et j’ai décidé de ne pas y aller même si ça aurait pu être une expérience formidable. Beaucoup d’amis me disaient d’aller à l’université mais je savais ce que je voulais.

Je voulais être libre, m’entraîner, vivre mon rêve, vivre ma vie et ne pas être mis dans un système. À l’époque, je remettais tout en question, mais j’ai simplement décidé d’essayer le tennis professionnel et de voir jusqu’où je pouvais aller. Je ne savais pas à quel point je pouvais être bon parce que je n’avais pas le succès en tant que junior que les autres.

J’ai été classé 400 au classement ITF et j’ai obtenu mon premier point professionnel à 19 ans, ce qui est un début tardif par rapport aux autres. Il a même fallu un certain temps pour se battre contre les autres Allemands de mon âge. Chaque année, pas à pas de 700, 300, 200 et maintenant.

Il y a tellement de choses qui ont changé, la vie est tellement différente maintenant. “Struff parle également des défis de jouer sur la tournée mais dit qu’il n’y a rien d’autre qu’il préfère faire.” Ce n’est pas facile d’être loin de ma petite amie et fils et horaires pour les voir entre les tournois.

Déchiré entre tout donner au tennis et être là pour la famille. Maintenant à la maison et à pratiquer, il n’est pas facile de dormir avec le bébé autour. C’est une situation totalement nouvelle. Certaines personnes peuvent penser que je ressens plus de pression maintenant, mais c’est le contraire.

Ma famille ne me donne que de la joie, aucune pression du tout. C’est même bien un jour où je perds un match quand ils sont sur la route avec moi. La plupart des pertes ne se sentent pas bien, mais mon fils sort de sa chambre, me sourit et ça me calme, ce qui rend le monde meilleur.

Dans le monde du tennis, il suffit parfois d’un seul match pour avoir l’impression que rien ne fonctionne. Ce n’est pas facile, avec notre vie intense, de prendre du recul et de réaliser jusqu’où vous êtes arrivés et combien vous avez accompli.

C’est étrange à expliquer, mais quand les choses bougent aussi vite qu’elles le font dans nos vies, nous ne célébrons pas cela souvent. Nous perdons tous à un moment de la semaine car il n’y a qu’un seul gars qui remporte le tournoi.

Vous partez presque chaque semaine avec une mauvaise impression, ne sachant pas ce que vous avez accompli, mais il n’y a rien d’autre que je fais plutôt ».