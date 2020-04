Il n’y a rien de plus beau que de pouvoir aider les autres

La star du tennis argentin Diego Schwartzman dit qu’il aime absolument aider les gens et qu’il ne peut pas simplement rester à la maison pendant la pandémie de coronavirus et regarder les gens se débattre. Schwartzman, qui est un ami de la star du football Paulo Dybala, a décidé d’organiser un événement caritatif de célébrités dans le jeu vidéo avec Dybala et leur plan est de faire don de tout l’argent récolté à la Croix-Rouge argentine.

Outre Schwartzman et Dybala, 14 autres célébrités – dont le n ° 3 mondial Dominic Thiem – participeront à deux compétitions à élimination directe FIFA 20. Le tournoi en ligne sera diffusé sur DirecTV et TYC Sport. «Je voyais les choses qui se passaient et pendant la quarantaine, j’ai vu des athlètes et les messages de personnages que les gens admirent.

Il peut être important pour les personnes qui sont à la maison, de les soutenir et d’agir de manière solidaire », a déclaré Schwartzman lors de l’ATP Tour. «Cette idée s’est construite à partir de là, pour faire quelque chose pour aider tout le monde, divertir les gens qui sont à la maison et passer un bon moment.

Il n’y a rien de plus beau que de pouvoir aider ». Schwartzman, classé au 13e rang mondial, a connu une saison solide avant la suspension du Tour jusqu’au 13 juillet au moins en raison de l’épidémie de coronavirus. L’Argentin s’est qualifié pour les huitièmes de finale de l’Open d’Australie, avant de terminer vice-champion de l’Open de Cordoue en février.

Schwartzman, un ancien n ° 11 mondial, a fait la demi-finale de Buenos Aires lors de son dernier tournoi joué avant qu’il ne soit contraint de céder le pas au portugais Pedro Sousa.