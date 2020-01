Il n’y a rien pour arrêter Novak Djokovic

Super supériorité. Ce n’est qu’alors que vous pouvez définir ce match par match Novak Djokovic fait dans ce Open d’Australie. Le Serbe étendu à dix victoires consécutives sur Milos Raonic, qui a battu 6-4 6-3 7-6 pour entrer en demi-finale du premier Grand Chelem de la saison. Nole vient pour tous et reste invaincu en 2020.

Raonic avait compliqué les choses. Non seulement parce qu’il avait l’un des joueurs sous la forme du moment (sinon le meilleur) mais il est, avec la permission de Rafa, le meilleur restaurant du circuit. Ayant le service comme la meilleure arme, le Canadien devrait être exagérément bien dans cette facette s’il ne voulait pas trop souffrir et jouer tout pour un bris d’égalité possible ou s’attendre à une erreur serbe avec son service. Le premier set était la clé. C’était lorsque les conditions étaient encore plus rapides, avant le coucher du soleil et malgré cela, Belgrade a noyé le reste à tout moment.

J’ai à peine eu des matchs où je n’avais ni égal ni brisé la balle. Il sauvait tout avec beaucoup de souffrance pendant que Nole sortait ses jeux blancs ou sans à peine s’inquiéter. Milos a renfloué de l’eau comme il pouvait jusqu’à ce que, avec 4-5 vers le bas et tirant pour continuer sur le plateau, il ne pouvait plus et a donné son service pour la première fois du tournoi. Djokovic serra le poing et lui remonta le moral, sachant qu’à partir de là, les choses allaient lui être très favorables.

Novak est resté sérieux avec son service et n’a laissé aucune concession contre un Raonic qui chaque minute tordait un peu plus le geste, surtout quand il a subi une nouvelle pause qui lui a fait perdre la deuxième manche. Même si le tableau de bord ne parlait pas d’un match trop serré, le chronomètre disait le contraire et que bon nombre des matchs au service du Canadien allaient au-delà de 6 ou 7 minutes et même 10, ce qui allongeait un peu plus le match que la normale

Oui, Raonic s’est beaucoup amélioré au troisième tour. Le Canadien a augmenté le niveau et cela a été remarqué, car tout était à peu près égal. Novak commença à avoir l’air un peu plus pressé par le reste et n’ayant rien à perdre, Milos lui jeta plus le bras. Au milieu de l’ensemble, Novak a eu un problème avec une de ses lentilles de contact et a dû se rendre au vestiaire pour en mettre de nouvelles car, comme il l’a commenté, il n’a vu absolument rien. Après cette égalité, il était inévitable que le set soit décidé au tie-break. Là, magnifique prestation du Serbe qui n’a fait aucune concession à Raonic dans un domaine où le Canadien est censé avoir un avantage. Ainsi, Novak a clôturé le match en sa faveur en ne laissant que 14 fautes directes et cela, devant un joueur de tennis comme Milos, est d’un grand mérite.

De cette façon, Novak entre en demi-finale, laissant un sentiment de supériorité énorme sur le reste des joueurs et est là avec un Roger Federer Vous avez hâte de voir quel type de blessure vous avez. Demain, lorsque les tests seront terminés, nous en saurons peut-être plus sur ces malaises de l’aine qui aujourd’hui l’ont presque laissé de côté. Pour le tennis, tout le monde espère que les Suisses pourront récupérer et que nous pourrons voir une demi-finale qui peut être jouée à 100% avec les deux sera plus que jolie.

