Il n’y aura peut-être plus de tennis cette année – Richard Lewis, PDG de Wimbledon

Le PDG de Wimbledon, Richard Lewis, craint que la saison de tennis ne reprenne cette année en raison de la pandémie de coronavirus.

Le sport a été suspendu le mois dernier et ne devrait pas reprendre avant le 13 juillet au plus tard après l’annulation des championnats du All England Club mercredi.

C’est la première fois que le tournoi est absent du calendrier sportif depuis la Seconde Guerre mondiale.

Cette annonce fait suite au report de l’Open de France à septembre, une semaine après la fin de l’US Open.

Bien que Lewis veuille que le tennis revienne le plus tôt possible, il a aussi ses doutes.

“Qui sait ce qui va se passer pendant cette période?” Lewis, qui quitte ses fonctions de PDG de Wimbledon fin juillet, a déclaré au Guardian.

«C’est un défi pour tout le monde. Espérons que l’US Open et Roland Garros pourront avoir lieu. Ce serait vraiment merveilleux si le sport recommençait.

«L’optimiste en moi – et je ne suis souvent pas optimiste – espère toujours que la saison américaine en dur, les grands tournois, les Masters et les Premiers, auront lieu: Montréal, Toronto puis Cincinnati. Mais nous savons tous que c’est probablement ténu pour le moment.

Wimbledon ne sera pas au calendrier sportif en 2020 (Mike Egerton / PA)

“Je ne pense pas qu’il soit irréaliste de dire qu’il n’y aura peut-être plus de tennis cette année. Mais je voudrais penser que les choses vont s’arranger pour que les tournois puissent être joués le plus tôt possible. »

Lewis espère également que l’annulation du SW19 n’aura aucune incidence financière.

“Nous avons la chance d’avoir l’assurance et ça aide”, a-t-il ajouté.

“Les assureurs, les courtiers et toutes les personnes impliquées ont été excellents avec lesquels travailler jusqu’à présent, mais il reste encore beaucoup de travail à faire.”