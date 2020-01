Il prend beaucoup de temps

Les fans de tennis connaissent Donna Vekic pour ses performances sur le court – elle a réalisé sa meilleure saison en 2019 en se classant dans le Top 20 et a atteint son premier quart de finale du Grand Chelem à l’US Open. Mais peu de gens savent qu’elle fait également partie du Conseil des joueurs de la WTA – avec Sloane Stephens, Madison Keys, Aleksandra Krunic, Gabriela Dabrowski, Johanna Konta, Anastasia Pavlyuchenkova et Kristie Ahn.

S’adressant au Brisbane Times, Vekic a déclaré que le groupe se réunissait régulièrement pour discuter des questions qu’ils aimeraient changer dans le football féminin. “Il y en a beaucoup. Nous avons des prix égaux lors des tournois du Grand Chelem, mais nous sommes si loin des prix égaux aux autres tournois.

Ce n’est pas seulement que, par exemple la semaine dernière à Adélaïde, notre tournoi était de premier niveau et les gars étaient un ATP 250. Certains jours, les gars avaient plus de matchs sur le court central. À Brisbane, il y a eu beaucoup de discussions sur le fait que les filles n’étaient pas sur le terrain avant jeudi.

Nous avions No.1, No.2 [players playing] … c’était fou, c’était l’un des tournois les plus forts de l’année et nous ne jouons pas sur le court central. C’est vraiment un peu décevant parce que, OK Novak [Djokovic] était là, ils ont des joueurs incroyables mais ils auraient pu mieux planifier.

Peut-être une session de Coupe ATP et deux matchs de femmes, c’est sûr qu’ils veulent voir Ash Barty sur le court central. “Vekic dit également qu’elle aimerait que les hommes et les femmes travaillent tous ensemble et se soutiennent.” Certains font leur propre chose et ça va, ça prend beaucoup de temps [WTA Players Council work] …

tout le monde dit que nous devrions avoir un syndicat, mais nous en sommes si loin, je pense. Pas seulement les filles, les gars aussi. Nous devrions essayer d’être un peu plus ensemble. “La Croate affrontera l’ancienne numéro un mondiale Maria Sharapova au premier tour à Melbourne mardi et espère atteindre le troisième tour à Melbourne pour la première fois de sa carrière.