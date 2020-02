Il sera difficile de battre Muguruza mais je suis prêt pour le défi

L’ancienne n ° 1 mondiale Kim Clijsters revient sur le circuit WTA et jouera pour la première fois depuis l’US Open de 2012 au WTA Dubai Duty Free Tennis Championships. Le Belge de 36 ans devrait rencontrer le finaliste de l’Open d’Australie – l’Espagnol Garbine Muguruza – également un ancien numéro un mondial.

1 après le n ° 8 mondial Kiki Bertens, son adversaire lors du tirage au sort, s’est retiré du tournoi. La Néerlandaise s’est retirée après avoir atteint la finale à Saint-Pétersbourg cette semaine. S’exprimant à Dubaï, Clijsters a déclaré: «Cela aurait également été formidable de jouer contre Kiki, mais affronter Muguruza est également une bonne chose.

Pour le moment, cependant, l’adversaire n’a pas tant d’importance pour moi. Je me concentre principalement sur les aspects que je veux bien performer sur le terrain, les choses que je dois réapprendre pour m’adapter. J’ai ainsi constaté que je devais notamment retrouver le sens de l’anticipation et de la lecture du jeu.

C’était très difficile au début, mais j’ai le sentiment que c’est déjà beaucoup mieux. Et ça me fait plaisir. “Ce sera la première rencontre entre les deux. Muguruza n’avait que 18 ans lorsque Clijsters a pris sa retraite en 2012 et a depuis remporté 2 titres en simple du Grand Chelem – Roland Garros en 2016 et Wimbledon en 2017.

Clijsters dit qu’elle est réaliste quant à ses chances contre l’Espagnole, qui est en pleine forme après être revenue avec Conchita Martinez comme entraîneur. “Je me suis bien entraîné cette semaine, avec plusieurs joueurs, afin d’imiter au maximum les situations de match.

Retrouver la vitesse de réaction, lire un service … Là, je viens de m’entraîner avec Halep et c’était très sympa. Maintenant, Muguruza, c’est un style différent. Je l’ai déjà vue jouer plusieurs fois et c’est quelqu’un qui aime entrer sur le terrain et dicter les échanges.

Il sera important que moi aussi je parvienne à la mettre sous pression. Je suis compétitif dans l’âme, je ferai tout pour gagner, mais d’un autre côté, je suis réaliste et je sais que ça va être très difficile de battre une fille comme Muguruza.

Mais je suis prêt à relever ce défi. “La Belge a ajouté qu’elle avait décidé de revenir parce qu’un sentiment intérieur lui disait de le faire et aussi les encouragements qu’elle avait reçus d’elle” C’était un sentiment que j’avais à l’intérieur, un le sentiment que j’avais à l’intérieur pendant un petit moment.

De temps en temps, ce sentiment disparaissait lorsque j’étais à la maison avec les (trois) enfants. Quelques fois, il reviendrait. C’est devenu de plus en plus fort .. J’ai parlé à mon mari. Il était comme, “arrêtez de vous soucier de pourquoi et demandez-vous pourquoi.”

“Il a fait un très bon argument. Je me disais:” Il n’y a pas de “pourquoi pas” Pourquoi ne le ferais-je pas? ” J’apprécie le défi depuis le jour où j’ai décidé de me lancer. Ça a été avec des hauts et des bas. Ayant 36 ans, vous savez que cela a été le cas pour toute votre carrière.

C’est comme ça que vous restez mentalement, comment vous restez fort dans ce genre de situations. Quand les choses ne vont pas bien, c’est évidemment quand il faut être engagé et concentré. Je fais ça. Ce fut un processus intéressant mais très difficile que j’apprécie vraiment. ”