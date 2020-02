Il va y avoir une accalmie en double pour les prochaines années

Bien que l’Inde ait une certaine présence dans le côté simple de l’ATP via Prajnesh Gunneswaran, le côté double est devenu un peu froid depuis que la domination de Leander Paes et Mahesh Bhupathi a pris fin. La prochaine génération de joueurs de double est bien dans la trentaine: Divij Sharan a 33 ans, Purav Raja a 34 ans, Vishnu Vardhan a 32 ans, Jeevan Nedunchezhiyan a 31 ans et N Sriram Balaji, le plus jeune, aura 30 ans en mars.

Avec Leander Paes dans sa dernière année en tournée, le double indien est dans une situation délicate. “Il y aura une pause en double au cours des prochaines années”, a déclaré l’ancien capitaine de la Coupe Davis en Inde, Anand Amritraj. “Je ne pense pas que les plus jeunes joueurs soient intéressés à jouer en double, et plus important encore, aucun d’entre eux ne sait comment faire de la volée, ce qui est une grande partie du double”.

Amritraj a ajouté: «La seule façon de les contrer est d’avoir une équipe solide. Vous devez vous en tenir à un partenaire pendant au moins un an, construire une chimie et une compréhension, pour vous donner une chance. Mais malheureusement, personne ne veut le faire maintenant ».

“Je pense que les comparaisons (avec Paes, Bhupathi) sont inévitables”, a ajouté Raja, qui s’est brièvement associé à Paes en 2017. “Mais le double est un sport complètement différent maintenant. Comme nous l’avons vu à l’Open d’Australie, tout le monde peut gagner un titre en double maintenant, le champ est grand ouvert.

C’est comme comparer Ramanathan Krishnan et Somdev Devvarman; alors que Krishnan devait rivaliser avec 200 joueurs, Somdev devait rivaliser avec 2000 ». “Il nous est difficile de participer aux tournées”, a expliqué Raja.

«Nous avons besoin des points de classement. Donc en ce moment, étant donné que nous n’avons absolument aucune structure en Inde et très peu d’aide, le simple fait que certains d’entre nous se qualifient pour les tournois du Grand Chelem est une bonne chose ».