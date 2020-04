Il vaut mieux être dans le Colorado qu’en Italie en ce moment

Le joueur de tennis ATP Andreas Seppi passe actuellement la fermeture du tennis au Colorado avec sa femme et leur nouveau-né né en février. Parlant de sa première expérience de père, Seppi dit: “C’est une expérience vraiment nouvelle et bien sûr très intéressante.

Au final, c’était agréable d’être avec ma femme et ma petite fille tout le temps pour voir comment elle évoluait et grossissait. Maintenant, elle commence à rire et elle est un peu plus dans les choses, donc c’est très agréable.

Les premières semaines, vous ne pouvez pas faire grand-chose car elle a besoin de dormir et de manger et c’est tout. Ce n’est pas que vous puissiez faire grand-chose en tant que père, je dirais. Je pense que la chose la plus intéressante à voir est dans deux mois, elle est devenue beaucoup plus grosse et elle a commencé à rire un peu.

Vous lui parlez et elle vous regarde maintenant, vous avez donc l’impression qu’elle s’intéresse davantage à ce qui se passe autour d’elle. » Seppi dit qu’il a de la chance d’être dans le Colorado car ils peuvent sortir un peu et faire une randonnée dans leur propriété par rapport à l’arrêt total en Italie.

“Nous sommes dans un endroit parfait, nous l’aimons ici. C’est presque mieux d’être ici qu’en Italie parce qu’au moins nous pouvons sortir et faire une randonnée sur notre propriété. Nous avons beaucoup d’espace extérieur, donc je pense c’est presque mieux d’être ici maintenant.

[In Italy] vous ne pouvez vraiment rien faire. Vous devez rester dans la maison. Si vous n’avez pas de jardin ou quoi que ce soit, vous êtes coincé dans l’appartement tout le temps. Nous n’avons pas de voisins autour, nous sommes assez isolés, donc dans ce genre de situation, je pense que c’est très bon à coup sûr ».

Seppi, qui a eu 36 ans en février, dit qu’il reste en forme en pelletant la neige et en s’entraînant à la maison pendant l’arrêt, mais ne veut pas en faire trop, car il ne sait pas combien de temps durera l’arrêt. “Nous avons beaucoup de neige.

Ces derniers jours, il neigeait sans arrêt. Je n’ai pas vu autant de neige depuis un moment. J’ai entendu dire que Boulder est la ville avec le plus de neige aux États-Unis cette année. Le pelletage de la neige, ça arrive presque chaque semaine maintenant, et ça me maintient en forme à coup sûr.

C’est un bon exercice de force. Je peux travailler à la maison, je vais parfois courir. Vous ne pouvez pas non plus vous entraîner comme des fous comme pendant la morte-saison, car vous ne savez pas combien de temps cela va durer. Vous ne pouvez pas pratiquer pleinement pendant des mois, surtout à mon âge.

Si j’avais 20 ans, ce serait différent. “Seppi est un ancien joueur du Top 20 avec 3 simples ATP et 1 double ATP. Il a également gagné plus de 10 millions de dollars en prix de carrière. Il a atteint le quatrième tour de la Open d’Australie à quatre reprises (2013, 2015, 2017, 2018) ainsi que le quatrième tour de l’Open de France et de Wimbledon une fois chacun.