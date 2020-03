“Il vaut mieux jouer à Roland Garros en septembre que de l’annuler”

Pour la première fois de l’histoire, Roland Garros est le dernier Major de cette saison agitée, les organisateurs prenant un coup dans le noir pour le placer dans la semaine du 20 septembre, sept jours seulement après la fin de l’US Open!

Ainsi, les joueurs devront subir le test ultime de jouer deux Majors en cinq semaines sur deux continents et différentes surfaces, un obstacle qui pourrait s’avérer trop difficile à gérer même pour Rafael Nadal ou Novak Djokovic.

Avec un coronavirus qui fait toujours rage en Europe occidentale, tous les tournois sur terre battue en avril, mai et la première semaine de juin sont annulés, laissant les joueurs sans revenus pendant trois mois consécutifs. Cela affectera tous les concurrents moins bien classés et c’est pourquoi Andrey Rublev pense que c’est une bonne chose de garder Roland Garros à tout moment de la saison plutôt que de l’arrêter complètement.

Un ancien champion junior à Paris est prêt à relever le défi d’accueillir l’US Open et Roland Garros dans quelques semaines, évitant la Major Clay en 2018 et 2019 en raison de blessures. Sans parler avec les autres Majors, l’ATP, la WTA, l’ITF ou les joueurs eux-mêmes, les organisateurs ont annoncé le 20 septembre comme le premier jour de la compétition à Roland Garros, provoquant plus de turbulences en ces temps chaotiques et ne rendant pas les joueurs particulièrement heureux de la décision, en particulier après avoir appris cela sur Twitter au lieu d’une déclaration officielle.

“Au début, j’ai été surpris par l’annonce, mais je pense qu’il vaut mieux jouer à Roland Garros plus tard que de suspendre complètement l’événement. Contrairement aux sports d’équipe, les joueurs de tennis n’ont pas de salaire mensuel. Nous gagnons de l’argent en fonction des résultats que nous participer aux tournois; si nous ne jouons pas, nous ne pourrons rien obtenir. Je pense que c’est une bonne nouvelle, avec Roland Garros qui offre de gros prix à de nombreux joueurs. ”