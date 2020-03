Il y a 10 ans le super double match

Cette année, Indian Wells a dû faire face à la propagation du coronavirus, à l’annulation et à tous les problèmes qui y étaient liés, mais il y a exactement dix ans, le court central du Indian Wells Tennis Garden a accueilli un match de double légendaire entre Roger Federer et Pete Sampras contre Rafael Nadal et Andre Agassi.

Aujourd’hui, ces quatre légendes ont un total de 61 titres de Slams (Federer 20, Nadal 19, Sampras 14, Agassi 8) et, à cette occasion, ils ont joué un match de charité pour les populations touchées par le terrible tremblement de terre en Haïti, en 2010.

Le match était incroyable, plein de coups spectaculaires et avec des moments amusants (en particulier entre Sampras et Agassi, protagoniste de la super rivalité entre les années 90 et les années éraly de 2000). Federer et Sampras ont gagné 8-6. Dans cette vidéo la version complète du match.

De nos jours sans tennis, cela peut être un bon moment pour s’amuser.