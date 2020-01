Il y a beaucoup d’Australiens qui souffrent et c’est la vue d’ensemble

L’Australien John Millman dit qu’il veut garder le sport du tennis en perspective en raison de la crise actuelle des feux de brousse qui affecte l’Australie, selon 7news. Avec le retrait d’Alex de Minaur, Millman est le deuxième australien le mieux classé dans le tirage au sort et déclare: «Vraiment, ce n’est qu’un match de tennis.

Je suis assez holistique à propos de tout l’été du tennis. Il se passe beaucoup plus de choses en Australie que l’Open d’Australie et ma santé et ma sécurité. Il y a beaucoup d’Australiens qui souffrent et c’est la situation dans son ensemble, pas si je peux respirer sur le court ou non. “

Millman s’est réchauffé pour son Grand Chelem à domicile en jouant l’événement ATP à Auckland plutôt que les événements ATP en Australie. “Je pensais que les conditions à Auckland me conviendraient un peu mieux. À Adélaïde, il vole pas mal avec des conditions plus sèches.

Je pensais que j’avais une meilleure chance d’obtenir des matchs pour l’Open d’Australie et j’ai décidé d’emprunter la route de la Nouvelle-Zélande. Ils ont fait du bon travail ici et je suis vraiment impressionné … il y a beaucoup de soutien avec les sponsors et les spectateurs.

Ça a été un bon changement. “Il rencontre le Français Ugo Humbert au premier tour de l’Open d’Australie.” Il y a beaucoup de points positifs à retenir après la semaine. Je joue du tennis assez décent. Je suis confiant avec où en est mon jeu et j’ai une bonne idée d’où je me dirige vers l’Open d’Australie et c’est ce que vous voulez. Vous voulez faire quelques runs sur la planche et je l’ai fait. ”