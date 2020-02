Il y a beaucoup de hauts et de bas que vous ne voyez pas dans les coulisses

Le Britannique Kyle Edmund, 25 ans, n’a pas caché son bonheur après avoir remporté le titre de l’Open de New York car il a admis que l’avoir fait tout le long de la semaine dernière signifiait beaucoup pour lui. Edmund, tête de série no 8, a vu le triple champion de l’ATP, Andreas Seppi 7-5 6-1, lors de la finale de New York remporter son deuxième titre de l’ATP.

Le Britannique a disputé deux finales en 2018 en terminant deuxième à Marrakech cette saison, avant de remporter son premier titre ATP quelques mois plus tard à Anvers. “Il y a beaucoup de travail acharné tout au long de l’année, beaucoup de hauts et de bas que vous ne voyez pas dans les coulisses.

Gagner ce titre signifie beaucoup pour moi “, a déclaré Edmund, selon l’ATP Tour. Les deux joueurs étaient tous à égalité à cinq matchs chacun après les 10 premiers matchs du match avant qu’Edmund ne réclame des pauses consécutives pour ouvrir un 7. -5 avance 3-0.

Seppi, 35 ans, n’a jamais récupéré après avoir perdu cinq matchs de suite alors que le Britannique a obtenu une pause de plus en route pour s’assurer une victoire en deux sets en finale. “Il a joué un bon match aujourd’hui et il méritait de gagner”, a déclaré Seppi.

«J’ai apprécié mon temps sur ce terrain et j’ai joué de bons matchs cette semaine. Je vais prendre les points positifs d’ici et aller de l’avant. ”