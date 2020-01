«Il y a de vraies choses qui nécessitent de l’attention. C’est ce que je fais maintenant ‘

Bien que beaucoup ait été écrit sur la façon dont Nick Kyrgios joue et se comporte sur le terrain, la star du tennis australienne aimerait que les médias et le public se concentrent sur des questions plus réelles – telles que la crise des feux de brousse en Australie et les tremblements de terre à Porto Rico.

S’adressant aux médias, Kyrgios dit: “Les gens perdent leur maison, perdent leur vie. Il y a des tremblements de terre à Porto Rico qui ne sont pas du tout exposés. Il se passe des choses, et vous ne devriez pas me poser de questions sur comment je frappe mon coup droit ou comment je vais me présenter à l’Open d’Australie.

Il se passe des choses qui sont de vraies choses qui nécessitent de l’attention et ont besoin d’aide. C’est ce que je fais en ce moment. “C’était le tweet de Kyrgios qu’il ferait un don à la crise des feux de brousse sur la base de chaque as qu’il frapperait pendant l’été australien ainsi que son appel à Tennis Australia pour faire quelque chose qui a conduit l’ensemble du monde du tennis à se rassembler pour aider les victimes de la crise.

Mercredi, l’AO Rally for Relief de Tennis Australie a collecté plus de 5 millions de dollars pour les personnes touchées par la crise. Kyrgios dit qu’il est heureux d’avoir pu utiliser la plate-forme à sa disposition pour attirer autant l’attention sur le problème.

“C’était fou qu’un enfant de Canberra ait eu la plate-forme pour publier un tweet qui a rassemblé autant de traction. Cela a simplement poussé les jambes et en quelques semaines et c’était incroyable combien de personnes dans le monde étaient prêtes à aider.

C’est ce que nous devons faire. Si nous pouvons aider, c’est ce qui doit arriver. Nous allons le surmonter. La pluie que nous avons eue ces derniers jours a aidé. “En parlant de ses chances à l’Open d’Australie, Kyrgios dit:” Je ne me mets pas trop de pression.

En regardant 2019, ce fut une année très difficile pour moi – sur et hors du terrain pour être honnête. Je veux juste avoir une perspective positive à ce sujet. Évidemment, je veux bien faire et je pense que la façon dont je joue maintenant, je sens que je peux faire quelques progrès dans le tournoi, mais je n’y pense même pas pour le moment.

J’ai quelques jours pour continuer à apporter une ambiance positive et c’est ce que je vais faire. ”