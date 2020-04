Il y a de vrais problèmes financiers en cours

L’Américain Noah Rubin, classé n ° 224 au monde, dit qu’il a des économies qui lui donnent quelques mois de coussin pendant l’arrêt du tennis actuel. La tournée de tennis est fermée depuis début mars en raison de la pandémie mondiale et sera suspendue jusqu’au moins le 12 juillet, même si beaucoup pensent que la fermeture pourrait être prolongée.

S’adressant au Sports Business Daily, Rubin a déclaré: “J’ai eu la chance d’économiser un peu d’argent ici et là. J’ai bien réussi certains des tournois les plus importants de ma carrière, ce qui m’a certainement aidé …

mais en même temps, cela ne m’a donné que quelques mois supplémentaires de coussin avant de commencer à vraiment creuser mes économies. (L’annulation de Wimbledon) Cela enlève un peu moins d’un quart de mon argent pour l’année à ce tournoi, donc c’est troublant.

J’ai déjà accepté le fait que nous n’allions pas avoir Wimbledon bien avant qu’ils ne l’annulent, mais tout sort maintenant et le monde le voit pour ce que c’est, et c’est effrayant. Cela doit allumer un feu sous les fesses des gens pour dire: «Il y a de vrais problèmes en cours».

Rubin ajoute qu’il ne pense pas que l’ATP Tour ait les réserves pour aider les joueurs et que les tournois de tennis pourraient également perdre en raison de problèmes de parrainage l’année prochaine. “Je ne pense pas que l’argent soit réellement là pour aider les joueurs.

Je ne pense pas que le tennis gagne assez d’argent en général pour avoir les réserves nécessaires pour aider les joueurs de quelque manière que ce soit, et je pense que cela met en évidence beaucoup de problèmes dans le tennis. Le tennis est construit sur des sponsors et sans un an de tournoi, il se pourrait qu’ils ne puissent pas se le permettre l’année prochaine. Un grand nombre de ces tournois, si un sponsor abandonne … cela pourrait signifier la fin du tournoi. ”