Il y a déjà trois finales consécutives du Grand Chelem qui sont résolues dans le cinquième set

Nous vivons l’une des périodes les plus spectaculaires de l’histoire du tennis, et les données ne font que renforcer ce sentiment. Avec ce qui s’est passé aujourd’hui à la fin de Open d’Australie 2020Il y a eu trois finales du Grand Chelem qui ont été résolues en cinq sets d’affilée, ce qui ne s’était pas produit depuis 1946.

Wimbledon 2019: Djokovic vs Federer: 7-6 (5), 1-6, 7-6 (4), 4-6 et 13-12 (3)

US Open 2019: Nadal vs Medvedev: 7-5, 6-3, 5-7, 4-6 et 6-4

Open d’Australie 2020: Djokovic vs Thiem: 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 et 6-4



.