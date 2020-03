Dominic Thiem, n ° 3 mondial, affirme que le tennis n’est pas la chose la plus importante à l’heure actuelle et que chacun doit faire sa part dans la lutte contre l’épidémie de coronavirus. Mercredi, l’ATP a prolongé la suspension de la tournée jusqu’au 7 juin, car la pandémie de coronavirus ne semble pas être proche de la fin.

La majorité de la saison sur terre battue a été annulée, mais l’Open de France – le plus grand événement sur terre battue de la saison – devrait toujours avoir lieu alors que la FFT a déplacé le début de l’événement au 20 septembre. Thiem, qui a pris fin vice-champion des deux dernières éditions de l’Open de France, il a tout à fait le droit d’être déçu de l’annulation de la saison sur terre battue, car il est désormais sans doute le deuxième meilleur coureur sur terre battue – juste derrière Rafael Nadal.

“J’ai appris hier soir que toute la saison sur terre battue a été annulée et que notre ATP Tour ne se poursuivra pas avant le 8 juin”, a déclaré Thiem, selon Oberösterreichische Nachrichten. “Il est clair qu’il y a des choses beaucoup plus importantes dans nos vies maintenant et nous devons tous faire notre part.

Néanmoins, ce sont des mesures très drastiques et dramatiques pour tous les joueurs, mais nous devons apprendre à y faire face. “La saison sur gazon devrait débuter le 8 juin et Thiem a révélé qu’il prévoyait de commencer bientôt à se préparer pour la herbe.

L’Autrichien de 26 ans a joué son meilleur tennis sur gazon en 2016, lorsqu’il a remporté son titre de solitaire à Stuttgart après avoir battu Roger Federer en demi-finale et Philipp Kohlschreiber en finale, respectivement.