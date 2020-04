Il y a des serviettes disponibles pour Wimbledon 2020. Ils se vendront comme des petits pains

L’ancien numéro 4 mondial Tim Henman, qui est également membre du All England Club, a révélé que des produits de marque pour les championnats de Wimbledon 2020 seraient disponibles même si le tournoi avait été annulé. En raison de la pandémie mondiale actuelle, le All England Club a décidé plus tôt ce mois-ci d’annuler les Championnats de Wimbledon 2020 – marquant la première annulation de Wimbledon depuis la Seconde Guerre mondiale.

S’exprimant sur son podcast Changing Room Chat, Henman a commenté: “Il y a des serviettes disponibles pour Wimbledon 2020. Je parlais au directeur commercial et, évidemment, ils ont des dizaines de milliers de serviettes et ils sont convaincus qu’ils vont se vendre comme des petits pains car ce ne sont jamais les championnats de 2020 qui se sont produits. “

Henman dit qu’il y aura également des balles avec les Championnats 2020 et que le club prendra un appel pour savoir ce qui doit être fait avec eux. “Les ballons seront tous marqués avec 2020 sur eux aussi, donc nous verrons ce que nous pouvons faire avec eux.

Il y a beaucoup d’organisation à faire sur ce que nous pouvons faire ensuite et beaucoup de travail positif qui se poursuivra à partir d’ici ». Henman, 45 ans, a atteint six demi-finales du Grand Chelem et remporté 15 titres ATP en carrière (11 en simple et quatre en double) au cours de sa carrière.

Henman a été le meilleur joueur britannique pendant de nombreuses années dans sa carrière et a remporté plus de 11 millions de dollars en prix. Il a également reçu un OBE dans la liste des honneurs du nouvel an 2004. Bien qu’il n’ait jamais atteint la finale à Wimbledon, il y était un favori éternel et a atteint les demi-finales à quatre reprises – 1998, 1999, 2001 et 2002.