«Il y a eu des choses positives mais je dois encore améliorer mon jeu»

Ouvrant la saison avec trois défaites consécutives après une blessure au genou, Johanna Konta est arrivée à Monterrey comme deuxième tête de série et a battu l’ancien n ° mondial. 1 Kim Clijsters 6-3, 7-5 en une heure et 25 minutes. C’était le deuxième match pour Clijsters après son retour, perdant face à Garbine Muguruza à Dubaï et subissant une autre défaite précoce à Monterrey devant Indian Wells où elle a également reçu un joker.

La Belge a tiré neuf as mais ce n’était pas suffisant pour la garder en sécurité, donnant plus de 40% des points dans ses matchs et se brisant trois fois sur huit opportunités offertes à la Britannique. Johanna a perdu 12 points en dix matchs de service, n’ayant jamais fait face à un point de rupture et marquant une pause tardive dans le deuxième set pour sceller l’affaire en deux sets.

Ils sont restés en contact au cours des six premiers matchs avant que Konta ne prenne une pause à 15 avec un vainqueur du revers dans le septième match pour se placer devant. Elle a assuré le set avec une autre pause dans le match neuf après un vainqueur en coup droit, obtenant un coup de pouce avant le set numéro deux où Clijsters a augmenté son niveau pour rester en contact jusqu’à 5-5.

Néanmoins, elle n’a rien pu faire sur le retour et Konta a trouvé le moyen d’éviter un bris d’égalité, gagnant une pause dans le 12e match pour se déplacer vers le haut et entrer dans le dernier 16. “Je sentais que certaines choses allaient mieux mais d’autres encore besoin de beaucoup d’amélioration, c’est pourquoi il est bon de jouer des matchs “, a déclaré Clijsters.

“J’ai traversé différentes générations et joué de nombreux joueurs tout au long de ma carrière. Je suis encore à un stade où je veux me concentrer sur ce que je fais et comment je me sens, et aussi commencer à lire mes adversaires.

C’est un processus auquel je dois faire confiance et continuer à travailler dur pour m’améliorer dans chaque match que je joue. Je veux faire de grands pas mais je dois me concentrer sur les petits et m’améliorer de jour en jour. “” Sa capacité à faire des choses avec le ballon est ce qui a fait d’elle une multiple championne du Grand Chelem.

C’est pourquoi elle a pu revenir et jouer à un niveau comme celui-ci “, a déclaré Konta.” Ce n’est pas exactement une chose de tous les jours, c’est sûr. ”