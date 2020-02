“Il y a une chance de jouer cette semaine mais je ne veux pas précipiter les choses”

N ° mondial 6 Bianca Andreescu n’était pas prête à faire son retour à l’Open d’Australie, aux prises avec une blessure au genou depuis novembre et les finales de la WTA. Le Canadien de 19 ans a été l’un des joueurs de la saison précédente, gagnant près de 150 places au classement et remportant de gros titres à Indian Wells, Toronto et à l’US Open, devenant ainsi le premier adolescent avec un titre majeur depuis 2006!

Bianca a réalisé tout cela malgré avoir sauté presque toute l’action entre avril et août, mise à l’écart par une blessure à l’épaule de Miami et revenant à son meilleur niveau uniquement pour le swing nord-américain. Désireuse d’éviter plus de blessures, la jeune a adopté un horaire léger après New York, mais cela n’a pas été suffisant pour la garder en sécurité, subissant cette méchante blessure au genou contre Karolina Pliskova lors de la finale de la WTA qui l’a forcée à sauter à la fois l’ASB Classic à Auckland et la Open d’Australie où elle aurait été l’une des favorites.

Maintenant, Bianca fait de son mieux pour faire son retour lors de la rencontre de qualification de la Fed Cup cette semaine contre la Suisse à Bienne, s’entraînant avec le reste de l’équipe canadienne et espérant revenir à 100% et aider son pays à chercher une place au Finales de la Fed Cup en avril à Budapest.

“J’ai raté de jouer et de concourir! Ce n’est pas facile parce que je suis de nouveau blessé, faisant de mon mieux pour éviter autant que possible. C’est difficile de s’asseoir à nouveau et de manquer l’Open d’Australie, surtout après une année fantastique que j’ai eue en 2019 à l’US Open.

J’ai hâte de recommencer à jouer. Ne vous méprenez pas; Je suis super content pour tous ceux qui ont obtenu d’excellents résultats à l’Open d’Australie, en particulier Sofia Kenin; elle a fait un travail fantastique tout le tournoi, j’ai regardé beaucoup de ses matchs.

Je voulais être à Melbourne et c’était difficile de le sauter. S’il y a une chose que j’ai apprise en étant absent et en ne jouant pas, c’est de rester aussi patient que possible parce que j’ai une longue carrière devant moi, je ne veux rien précipiter et rendre les choses encore pires qu’elles ne le sont.

Je pense qu’il y a encore une chance pour moi de jouer ce week-end. Nous n’avons pas encore pris de décision mais j’espère pouvoir jouer. Je crois que si je suis en bonne santé mentale, mon genou se résoudra, mais en même temps, je vais devoir faire des exercices pour cela et me reposer, ce que j’ai fait. Mais je pense que la partie mentale est une chose supplémentaire qui m’aide le plus. ”