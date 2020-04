Illya Marchenko réagit à la revendication des joueurs les moins bien classés de Dominic Thiem

Le n ° 200 mondial ukrainien IIlya Marchenko affirme que le système doit être corrigé et que le tennis n’existerait pas sans des joueurs de rang inférieur. Au cours du week-end, Dominic Thiem, numéro 3 mondial, a attiré beaucoup d’attention sur lui-même après avoir admis qu’il n’était pas particulièrement intéressé à faire un don de 30 000 $ au fonds de secours des joueurs.

L’Autrichien a révélé ses vrais sentiments car il pense que la plupart des joueurs de rang inférieur ne se battent pas assez pour réussir.

Marchenko, un ancien numéro un mondial

59, a gagné 2 035 339 $ dans sa carrière.

Quoi qu’il en soit, je pense que nous devrions réparer le système et non ce genre de choses caritatives. Les joueurs devraient obtenir ce qu’ils méritent. Et nous méritons bien plus que ce que nous obtenons en ce moment. Oui, avec des joueurs moins bien classés, vous n’avez ni sponsors ni spectateurs, mais sans eux, le tennis n’existerait pas.

– Illya Marchenko (@imarchello) 27 avril 2020