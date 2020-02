“Ils encouragent l’Autrichien” – Le père de Novak Djokovic se rend chez les fans pour avoir applaudi Dominic Thiem à l’Open d’Australie 2020

Novak Djokovic a une relation très incertaine avec les fans du monde entier. C’est un énorme sujet de discussion chaque fois qu’il joue dans un match crunch. Srdjan Djokovic, père de Novak, a accordé une interview après l’Open d’Australie dans laquelle il a fait quelques commentaires. Il a exprimé son point de vue sur le soutien de la foule que son fils obtient dans la plupart, sinon dans toutes les villes du monde.

Novak n’est jamais vraiment le favori du public, surtout lorsqu’il joue Roger Federer ou Rafael Nadal. Beaucoup s’attendaient à ce que le Serbe ait la majorité du soutien lors de la finale de l’Open d’Australie 2020 contre Dominic Thiem. Hélas, il n’en fut pas ainsi.

En dépit d’être la force la plus dominante de l’Open d’Australie avec un record de 7 titres avant 2020, la foule était encline à son adversaire. On pouvait voir que cela l’irritait un peu, mais finalement cela importait peu quand il a capturé sa 8e couronne.

Les fans serbes présents ont fait de leur mieux pour faire le plus de bruit possible à leur homme. Cependant, il n’y avait aucun doute que la foule préférait Thiem à Nole. Les supporters neutres ont eux aussi applaudi l’Autrichien.

Novak Djokovic

Après la victoire de l’Open d’Australie de Novak en 2020, Srdjan répondait à quelques questions. Inévitablement, le sujet du soutien de la foule à son fils est venu. Il a exprimé son opinion.

«7 fois champion de l’Open d’Australie joue sur le court central où il n’a jamais perdu aucun match, en finale, et il joue contre un Autrichien et ils applaudissent l’Autrichien, imaginez ce manque de respect envers Novak. C’est tout simplement incroyable, mais c’est la même chose qu’à Londres, à New York, c’est mieux à Paris et la même (mauvaise) à Madrid. “

Cela semble en effet vrai dans les majors où Novak n’a presque jamais un bon soutien, sans parler d’être le favori du public. Le meilleur exemple de cela est la finale de Wimbledon l’année dernière. La foule ne se souciait pas de son parti pris flagrant contre le Serbe, applaudissant le favori des fans.

Srdjan a déclaré que cela était peut-être dû au fait qu’un Serbe avait dominé le sport au cours de la dernière décennie. Quelque chose que les gens ne pouvaient pas comprendre dans un sport pour les riches. Cependant, il était convaincu que son fils était en passe de devenir le meilleur joueur de l’histoire.

«Acclamer contre lui ne lui donne que de l’énergie supplémentaire et il deviendra le meilleur joueur de l’histoire par tous les paramètres. Il est le meilleur dans tous les domaines et il est serbe de Serbie et quand il terminera sa carrière de tennis, il vivra dans son pays dans sa ville. »

Il avait également quelques choses à dire sur Rafael Nadal, qui, selon lui, ne pouvait pas gérer le soutien que Novak avait à la Coupe ATP. il a exhorté Nadal à être un homme et un sportif et à dire à Novak “bien fait”.

“À Sydney, lorsque la Serbie a remporté la Coupe ATP, il y avait beaucoup de Serbes et Nadal ne pouvait pas gérer cela et cela arrive à Novak depuis 15 ans et il ne se plaint jamais.”

Srdjan n’hésite pas à s’exprimer sur ses opinions, surtout en ce qui concerne la carrière de tennis de son fils. Alors que beaucoup considèrent ces commentaires comme irrespectueux, vous devez comprendre qu’à la racine de tout cela, c’est un père qui parle de son fils. Nul doute que cela lui fait mal de voir son fils se battre toujours pour l’amour des fans malgré toutes ses réalisations.

mais soyons honnêtes, Novak Djokovic n’a pas besoin de la foule pour gagner des titres. S’il le faisait, il ne serait pas l’un des plus grands joueurs de ce sport.