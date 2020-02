“Ils ont attrapé Andre Agassi quatre fois” – Marcelo Rios allègue un joueur protégé par l’ATP

Andre Agassi et Marcelo Rios avaient une rivalité naissante sur le circuit ATP. Les deux sont d’anciens joueurs n ° 1 mondial dans le monde. Rios a fait une déclaration explosive lors d’une interview concernant Agassi et les tests antidopage au tennis à l’époque.

Rios est un ancien joueur n ° 1 mondial qui a remporté de nombreux titres sur le Tour. Cependant, il n’a jamais remporté un titre du Grand Chelem, ce qui en fait le seul homme du tennis professionnel masculin à détenir la place de n ° 1 mais sans jamais remporter de tournoi majeur.

Andre Agassi et Rios ont joué trois fois dans leur carrière, et c’est Rios qui a mené la tête à tête avec 2 victoires sur l’Américain.

Andre Agassi

L’année 1998 a été la plus réussie de Marcelo au cours de sa carrière. Il a remporté la Coupe du Grand Chelem en 1998, battant nul autre qu’Agassi en finale. La Coupe du Grand Chelem a réuni les meilleurs joueurs du Grand Chelem de cette année. Il a également battu Andre Agassi en finale de l’Open de Miami cette même année.

Andre Agassi et son test de dépistage de drogue échoué

Agassi est l’un des plus grands noms de l’histoire du sport. Au cours d’une carrière très réussie, Agassi a remporté un total de 8 titres du Grand Chelem et a été n ° 1 mondial pendant 101 semaines tout au long de sa carrière.

Il figure également parmi la société exclusive de joueurs qui ont atteint le Career Grand Slam. Agassi a été le cinquième homme à le faire dans l’histoire du tennis.

Aujourd’hui, toutes les procédures antidopage relèvent de la Fédération internationale de tennis (ITF), mais à l’époque, elles relevaient de l’ATP et de la WTA. Dans une interview qu’il a récemment accordée à une publication chilienne, Rios a frappé l’ATP et a prétendu qu’ils avaient dissimulé et protégé Andre Agassi.

«Ils l’ont attrapé quatre fois et l’ATP l’a couvert parce qu’il était Agassi et que le tennis allait chier. J’ai trouvé la plus grosse merde qui existe à l’ATP. »

«Quand j’ai concouru, ils n’ont analysé que des échantillons d’urine. Maintenant, c’est aussi avec des échantillons de sang, donc essayer de cacher quelque chose est très difficile et de nos jours vous vous faites prendre tout ce que vous voulez faire. “

Dans son autobiographie, Open, Agassi a en effet reconnu avoir utilisé de la méthamphétamine en cristal en 1997 alors qu’il avait échoué à un test de dépistage de drogues. À l’époque, il est descendu sans aucune punition en disant qu’il avait consommé la substance illégale sans le vouloir.