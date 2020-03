“Ils ont été contraints de trouver une date” – Lucas Pouille défend la décision de Roland-Garros

La pandémie de coronavirus a vraiment paralysé la saison de tennis, forçant les officiels à suspendre ou à annuler les événements. Les Jeux olympiques de Tokyo ont dû être reportés à l’année prochaine, tandis que les rapports suggèrent que l’annulation de Wimbledon sera annoncée cette semaine. L’Open de France a été officiellement reporté au mois de septembre, et Lucas Pouille est tout à fait d’accord.

La situation du COVID-19 n’a fait qu’empirer au cours de ce mois, mettant la saison en danger de nouvelle suspension. Tout tennis que nous pourrons regarder cette année serait un bonus absolu à mon avis. Lucas Pouille est d’accord avec moi sur ce front.

«Ce sera bizarre mais le plus important, c’est que Roland-Garros se passe. Ce serait triste de vivre un an sans le voir et je suis heureux que les dirigeants aient pris cette décision. Pour moi et pour les sponsors, c’est aussi important. J’espère vraiment que cela se produira. »

Tout le monde n’était pas satisfait de la décision prise par les responsables français. Beaucoup ont estimé qu’ils avaient frappé d’autres événements pour survivre. C’est peut-être vrai, mais je pense que tout Major devrait avoir la priorité sur les autres événements (lire Laver Cup).

⚠️Le tournoi de Roland-Garros se jouera du 20 septembre au 4 octobre 2020. # RolandGarros pic.twitter.com/eZhnSfAiQA

– Roland-Garros (@rolandgarros) 17 mars 2020

«Le plus important est la santé» – Lucas Pouille

Dans une année où nous pourrions assister au moins de tennis joué, ce ne serait rien de moins qu’une aubaine si nous obtenions l’un des Majors restants.

Lucas Pouille a même évoqué le fait que de nombreux joueurs du Tour se sont plaints de l’incident. Ses justifications ont un sens pour moi.

«Je sais que certains joueurs se sont plaints un peu, mais ils (les responsables de Roland Garros) ont été forcés d’essayer de trouver une date. Déjà que toute la saison d’argile a été annulée. Wimbledon est sur le point d’être reporté et pour le moment les Jeux olympiques sont annulés. »

Cela dit, le Français sait aussi que le sport n’est pas la priorité absolue dans l’atmosphère actuelle.

«Je réalise que le plus important est la santé de tous. Le sport doit être mis de côté comme tous ces grands événements jusqu’au jour où nous serons tous en sécurité. »

Il est bon de savoir que les joueurs ont une vision prioritaire de la santé du public plutôt que de se soucier des événements sportifs.