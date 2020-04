«Ils sont meilleurs que la plupart des gens»

Dans la période de quarantaine mondiale causée par le coronavirus, de nombreux athlètes utilisent le canal des médias sociaux pour communiquer avec leurs collègues et leurs fans. L’ancien numéro 1 mondial Rafael Nadal en a profité pour discuter de certains sujets importants avec ses collègues (comme Andy Murray et Roger Federer).

Lors d’une “ session LIVE ” sur son compte social, l’Espagnol a assuré qu’il était en contact avec les enfants séjournant à la Rafa Nadal Academy. “Je leur ai juste dit qu’ils étaient en quelque sorte un peu meilleurs que la plupart des gens parce qu’ils sont à l’intérieur de l’Académie et qu’ils peuvent partager tous ces moments difficiles avec des amis parce qu’ils sont 80 amis là-bas avec des entraîneurs et des psychologues” – le 19 a déclaré le champion du Grand Chelem.

«Donc, même si la situation est difficile parce qu’ils ne peuvent pas faire leur vie normale, ils ne peuvent pas aller à l’école tous les jours, ils doivent suivre l’école en ligne. De plus, ils ne peuvent pas pratiquer le tennis comme d’habitude mais ils peuvent partager ces moments avec beaucoup d’amis.

C’est quelque chose qui rend les choses un peu moins difficiles pour eux », a-t-il ajouté. Nadal reste seul à l’ère ouverte en tant que joueur avec le plus de titres sur terre battue (59) et détient un record de tous les temps de 12 Open de France, 11 Masters de Monte-Carlo et 11 titres de Barcelone.

Il reste également seul avec la plus longue séquence de victoires sur simple surface en matchs (terre battue, 81) et en sets (terre battue, 50) de l’histoire de l’ère ouverte. En raison de ces réalisations, beaucoup ont appelé Nadal “Le roi de l’argile”, et il est largement considéré comme le plus grand joueur de terre battue de l’histoire. Son évolution en un champion du tout-terrain l’a établi comme l’un des meilleurs joueurs de tous les temps.