Ils surprennent Djokovic jouant au tennis avec des enfants au milieu de la nuit de Belgrade

La nuit tombe à Belgrade et au milieu de n’importe quel quartier de la capitale serbe, il y a des coups et des voix. Ce sont trois enfants et un adulte qui jouent à un «jeu» de tennis, sans filet, au milieu de la nuit. Cet homme n’est autre que Novak Djokovic, qui raquettes à la main improvise un match de double avec trois garçons du quartier. Une vidéo attachante qui fait déjà le bonheur des fans du numéro 1 mondial.

Novak joue au tennis à Belgrade avec des enfants du quartier #NovakDjokovic #tennis #ATP pic.twitter.com/skffL61xP3

