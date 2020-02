“Ils vous font parler à un moment où vous perdez un match difficile” – Garbine Muguruza

Garbine Muguruza a choqué le monde entier lors de cet Open d’Australie lorsqu’elle s’est rendue en finale. Après une année 2019 terne, presque personne ne s’attendait à ce qu’elle réalise cet exploit. Cependant, la star espagnole est devenue une incroyable réussite.

Malheureusement, elle a perdu en finale contre un autre concurrent inattendu sous la forme de Sofia Kenin. Compte tenu de son voyage, Muguruza était manifestement de mauvaise humeur après sa défaite en finale.

Cependant, les théâtres du jeu moderne sont tels que vous devez mettre votre visage en scène immédiatement après un match. La presse vous recherche des commentaires croustillants qui peuvent faire la une des journaux de demain.

Ainsi, même après une perte difficile, vous devez être prêt à répondre aux questions. Garbine Muguruza a mis en lumière la rigueur du processus.

Qu’est-ce que Garbine Muguruza a dit?

Muguruza a critiqué la façon dont les choses fonctionnent. Elle avait un problème avec la façon dont les athlètes sont censés répondre aux questions immédiatement après un match atroce. Elle a parlé en référence à son discours après la finale.

«Eh bien, je tenais beaucoup là-bas aussi. Je veux dire, ils vous font parler à un moment où vous perdez juste un match difficile. »

Cependant, Muguruza a révélé sa routine pour faire face à une perte difficile et difficile à digérer.

«J’essaie d’avoir une bonne perspective et de ne pas être trop dramatique. D’accord, vous avez perdu le match, c’était important. Mais bon, je suis là. Je me suis donné la chance d’être en finale. Vous vous en rendez compte et vous vous calmez un peu. »

La réponse de Mugurza révèle une vérité assez difficile sur la façon dont nous traitons nos athlètes. La fine ligne entre le travail des médias et l’espace personnel des athlètes ne cesse de s’amincir.

Espérons que le respect mutuel pourra être maintenu pour l’amélioration des relations futures.