Impact de la suspension de 6 semaines sur le classement ATP – Novak Djokovic conservera la première place

L’ATP a suspendu la tournée de tennis des hommes pendant six semaines en raison de l’escalade des problèmes de santé et de sécurité découlant de la propagation mondiale du coronavirus jeudi. L’ajournement de la tournée aura certainement un impact sur le classement ATP.

La suspension de six semaines signifie qu’aucun événement ATP Tour et ATP Challenger Tour n’aura lieu jusqu’au 27 avril. En conséquence, l’Open de Miami, l’événement ATP 250 à Houston, Marrakech et Budapest, le Rolex Monte-Carlo Masters et l’Open de Barcelone sont les tournois qui ont été annulés.

Scénario de classement ATP après six semaines

Le système de classement ATP causera une certaine confusion parmi les fans étant donné la rareté d’un événement annulé. Cependant, la tournée n’a jusqu’à présent annoncé aucun ajustement de classement.

Le classement ATP est basé sur une base de 52 semaines. Par conséquent, les joueurs perdent leurs points après 52 semaines, que le tournoi ait lieu ou non. Cette règle reste en vigueur jusqu’à ce que l’association annonce le gel du classement jusqu’au 27 avril au moins.

Novak Djokovic

Le Serbe perdra 45 points lundi alors qu’il atteignait les huitièmes de finale à Indian Wells l’an dernier. Novak Djokovic perdra également 90 points la semaine suivante. Le 17 fois vainqueur du Grand Chelem perdra encore ses 180 points gagnés l’année dernière pour avoir atteint les quarts de finale du Masters de Monte-Carlo.

Au total, le joueur de 32 ans aura 315 points de moins lorsque la tournée devrait reprendre le 27 avril. Il conservera toujours sa première place au classement ATP.

Rafael Nadal

Le 19 fois champion du Grand Chelem perdra 360 points lundi et la semaine suivante alors qu’il atteignait les demi-finales des Masters d’Indian Wells et des Masters de Monte-Carlo l’année dernière. Il a également atteint les quatre derniers à l’Open de Barcelone 2019 et perdra 180 points.

Rafael Nadal restera en seconde position du classement mondial malgré une baisse de 900 points au total jusqu’au 27 avril. Cependant, son écart avec Djokovic s’élargira à 955 points.

Dominic Thiem

La suspension de la tournée affectera le plus Dominic Thiem dans le top 5. L’Autrichien perdra 1600 points en six semaines de suspension. Thiem a décroché les titres aux Indian Wells et à Barcelone. Il perdra ainsi 1000 et 500 points qu’il a gagnés l’an dernier.

Il perdra également les 10 et 90 points qu’il a gagnés respectivement au Miami Open 2019 et au Monte-Carlo Masters 2019. Cependant, Thiem restera en troisième position avec un écart de 415 points sur Federer.

Roger Federer

Après le début de la tournée le 27 avril, Roger Federer sortira dans la meilleure position. Il perdra 1600 points ATP. Cependant, il n’allait pas défendre ses points de toute façon car il est mis à l’écart de la tournée en raison de sa récente opération au genou. Il restera à la 4e place mondiale.

Daniil Medvedev

La star russe perdra un total de 715 points par rapport à l’année dernière au cours de la période de suspension de six semaines. Daniil Medvedev a atteint les demi-finales du Monte-Carlo Masters 2019 et la finale de l’Open de Barcelone 2019. Il perdra ainsi les 360 et 300 points gagnés l’an dernier au début de la saison sur terre battue. Le joueur de 24 ans restera dans le top 5 avec une solide avance sur le numéro 6 mondial Stefanos Tsitsipas.

Classements ATP actuels

Joueur

Points

1

Novak Djokovic

10 220

2

Rafael Nadal

9 850

3

Dominic Thiem

7 045

4

Roger Federer

6 630

5

Daniil Medvedev

5 890

6

Stefanos Tsitsipas

4 745

sept

Alexander Zverev

3,630

8

Matteo Berrettini

2,860

9

Gael Monfils

2,860

dix

David Goffin

2 555

Classement ATP du 27 avril

Joueur

Points

1

Novak Djokovic

9,905

2

Rafael Nadal

8 950

3

Dominic Thiem

5 445

4

Roger Federer

5,030

5

Daniil Medvedev

5 175

6

Stefanos Tsitsipas

4,510

sept

Alexander Zverev

3,445

8

Gael Monfils

2 680

9

Matteo Berrettini

2,455

dix

David Goffin

2,365

Varun Khanna

Diplômé MBA Tech | Passionné de sport | Écrivain par passion