Important de ne pas se décourager des pertes et de l’utiliser pour vous motiver davantage

L’ancienne numéro un mondiale Kim Clijsters est arrivée à Monterrey pour Abierto GNP Seguros cette semaine – la deuxième étape de son retour après sept ans d’absence de la tournée. La quadruple championne du Grand Chelem a été tirée au sort pour rencontrer la Britannique Johanna Konta, la No.

2 têtes de série, au premier tour du tournoi. S’adressant aux médias à Monterrey, Clijsters a déclaré: “Depuis le moment où nous avons été pris en charge à l’aéroport, les gens ont été très sympathiques. C’est une très belle région. Je suis ravi d’être ici et de jouer ici à Monterrey, et pour la première fois en Amérique du Sud.

Les autres Belges qui ont joué ici par le passé m’en ont parlé lors de la Fed Cup. [Victoria] Azarenka m’a dit que c’était un super tournoi à venir jouer. Ils avaient raison. C’est agréable d’être ici. “Clijsters dit qu’elle sent qu’elle s’améliore alors que son retour continue.

“J’ai l’impression qu’avec le tennis que je joue, je m’améliore. J’ai toujours un bon niveau en moi. Je suis toujours au stade où j’ai l’impression d’avoir besoin d’un rythme de match. J’ai joué un officiel match jusqu’à présent, et certains ensembles de pratique.

Je voudrais avoir plus de matchs, et c’est la seule façon que je peux pratiquer certaines choses que vous ne pouvez apprendre que des matchs. En pratique, je bouge mieux, je réagis mieux, je prends de meilleures décisions.

Cela doit arriver dans le match maintenant. Je pense que plus je jouerai de matchs, plus cela s’améliorera un peu, et nous verrons jusqu’où je peux aller. Je n’ai pas encore vu autant de joueurs. J’ai joué un tournoi, et j’essaie vraiment de me concentrer sur mon tennis et ma forme physique, donc je ne suis pas autant.

J’ai vu beaucoup de nouveaux visages, beaucoup de filles que je ne connais pas, mais que je commence à connaître un peu. J’ai pratiqué avec différentes filles, et ça a été amusant. Il y a aussi des filles que je connais très bien.

Azarenka, je l’ai vue hier, ou Simona Halep [a practice partner in Dubai], que je vois depuis de nombreuses années. “Clijsters dit qu’elle a appris à gérer les défaites et essaie de l’utiliser pour devenir meilleure – quelque chose qu’elle a appris au fil des ans.

“C’est un processus. C’est un processus de hauts et de bas, et je pense que c’est quelque chose que vous devez comprendre. Cela vient avec un échec, mais je pense que c’est comme ça que vous traitez dans les moments où c’est le plus difficile. C’est là que vous vous améliorez le plus, lorsque vous en apprenez le plus sur vous-même et lorsque vous êtes capable de vous améliorer.

Je pense que c’est quelque chose que j’ai toujours pu bien faire. Quand j’ai perdu dans le passé, j’étais déçu, mais après un certain temps, j’ai pu faire ce changement dans ma tête et l’utiliser, et c’est ainsi que j’ai pu devenir meilleur.

Je pense que c’est ce genre de mentalité. Il est important de ne pas se décourager face aux pertes et de l’utiliser pour vous motiver encore plus. ”