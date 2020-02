Impossible pour un seul joueur de dominer

L’une des artistes les plus cohérentes de la tournée – Karolina Pliskova a récemment parlé du WTA Tour et des défis auxquels on est confronté. Parlant de la République tchèque produisant de bons joueurs sur une base cohérente, elle a déclaré que les joueurs ont travaillé très dur sans aucun système approprié en place.

«Non, il n’y a pas de programme. Au moins, je n’avais aucun programme », a-t-elle déclaré à Gulf News. “Donc je pense que tout est (fait) par les joueurs. Comment ils décident, quels entraîneurs ils prennent, où ils pratiquent.

Et je pense que, surtout comme moi et ma famille et ma sœur, nous avons fait beaucoup de changements, donc nous n’avons pas tout fait en République tchèque ». «Nous voyagions là où les conditions pour le tennis étaient meilleures. Mais il y a beaucoup d’idoles et c’est pourquoi peut-être que de nouveaux joueurs arrivent encore.

Le tennis est un sport de premier plan dans ce pays, donc je pense que c’est pourquoi. Mais il n’y a aucun programme qui produit réellement des joueurs ». Elle a également abordé la question de voir une phase de tennis avec un seul joueur dominant la tournée.

“Je pense que ce ne sera pas très possible pour le moment, à moins qu’il y ait quelqu’un de vraiment incroyable et que les autres soient si mauvais.” Donc, je ne vois pas vraiment ce qui se passe parce que je pense que ce n’est pas à cause de cela que nous jouerions mal, vous savez, mais je pense que le niveau est si proche en ce moment.

Il est donc difficile d’être toujours au sommet ». Elle a également ajouté que le jeu moderne attribue également le succès. «Je pense que c’est aussi la pression des journalistes, de nos pays, de nous-mêmes. Je pense que c’est bien différent qu’auparavant.

Je pense que c’est sûr qu’ils (les anciens joueurs) n’avaient pas ce genre de pression. Ils n’avaient pas beaucoup d’argent comme nous. Je ne vois donc pas que cela se passe vraiment ». «J’ai l’impression que beaucoup plus de gens jouent au tennis en ce moment qu’auparavant.

Avant, vous pouviez facilement vous rendre en demi-finale chaque semaine. Mais maintenant, c’est beaucoup plus difficile et il faut beaucoup lutter pour y arriver ».