Indian Wells 2020 fournira toutes les installations du tournoi aux joueurs malgré son annulation

Le Département de la santé publique du comté de Riverside ayant déclaré une urgence après la confirmation d’un seul cas de coronavirus localement, le premier événement des maîtres de l’année Indian Wells 2020 a été annulé.

Ensuite, BNP Paribas Open 2020 envisage de rémunérer les joueurs de qualification et de tirage principal dans le domaine du simple et du double. Selon les rapports, tous les joueurs devraient recevoir le montant du prix pour le premier tour, soit 18155 $ US.

Cela soutiendrait leurs frais de voyage. De plus, ils bénéficieront d’un hébergement gratuit à Indian Wells, en Californie, pendant une semaine. Les joueurs peuvent accéder au jardin de tennis d’Indian Wells pour s’entraîner pendant les prochains jours. De plus, d’autres services requis seront disponibles pour tous les participants.

«La santé et la sécurité de la communauté locale, des fans, des joueurs et de toutes les personnes impliquées dans l’événement sont d’une importance capitale. Nous sommes prêts à organiser le tournoi à une autre date et nous explorerons les options », a déclaré le directeur du tournoi, Tommy Haas.

Rafael Nadal sur l’annulation d’Indian Wells 2020

Le tournoi soeur d’Indian Wells aura lieu à Miami dans les prochains jours. Avec cela, les joueurs de tennis sont actuellement confus quant à leur sort dans un proche avenir.

«Nous sommes ici et décidons toujours de la prochaine étape. Tellement triste pour tout ce qui se passe dans le monde avec cette situation. J’espère que bientôt des solutions des autorités. » Rafael Nadal, numéro deux mondial, s’est partagé après l’annulation du grand tournoi de tennis.

Rafael Nadal

Le tournoi en Floride, Miami Open 2020 pourrait tout aussi bien être annulé en raison de l’épidémie mondiale de coronavirus. Récemment, les responsables de la santé de la Floride ont publié leur déclaration. Ils ont recommandé aux voyageurs internationaux de rester en quarantaine pendant deux semaines à leur retour (comme indiqué par Tampa Bay Times).

Alors que les ministères de la santé locaux établissent leurs protocoles pour contrôler la pandémie de COVID-19, le début des tournois de tennis prévus pour les prochaines semaines (aux États-Unis et en Europe) semble suspendu.