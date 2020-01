Indian Wells 2020: Liste des candidats masculins

La liste des premières entrées a été annoncée 1000 maîtres de la saison qui, comme d’habitude, aura lieu sur les pentes de Puits indiens, au milieu du désert californien. Pratiquement aucune des grandes raquettes du circuit ne manquera son rendez-vous avec le soi-disant «cinquième Grand Chelem» depuis quelques années, retirant ce label de Miami. Le classement précédent à l’Open d’Australie est pris, pas le suivant.

Rafael Nadal (ESP)

Novak Djokovic (SRB)

Roger Federer (SUI)

Daniil Medvedev (RUS)

Dominic Thiem (AUT)

Stefanos Tsitsipas (GRE)

Alexander Zverev (GER)

Matteo Berrettini (ITA)

Roberto Bautista (ESP)

Gael Monfils (FRA)

David Goffin (BEL)

Fabio Fognini (ITA)

Denis Shapovalov (CAN)

Diego Schwartzman (ARG)

Stan Wawrinka (SUI)

Andrey Rublev (RUS)

Karen Khachanov (RUS)

Kei Nishikori (JPN)

John Isner (États-Unis)

Grigor Dimitrov (BUL)

Benoit Paire (FRA)

Felix Auger-Aliassime (CAN)

Alex de Miñaur (AUS)

Lucas Pouille (FRA)

Guido Pella (ARG)

Nick Kyrgios (AUS)

Dusan Lajovic (SRB)

Borna Coric (CRO)

Nikoloz Basilashvili (GEO)

Pablo Carreño (ESP)

Hubert Hurkacz (POL)

Daniel Evans (GBR)

Jo-Wilfried Tsonga (FRA)

Taylor Fritz (États-Unis)

Milos Raonic (CAN)

Cristian Garín (CHI)

Jan-Lennard Struff (GER)

Reilly Opelka (États-Unis)

Marin Cilic (CRO)

Laslo Djere (SRB)

Filip Krajinovic (SRB)

Albert Ramos-Viñolas (ESP)

Ugo Humbert (FRA)

Adrian Mannarino (FRA)

Sam Querrey (États-Unis)

Pablo Cuevas (URU)

John Millman (AUS)

Casper Ruud (NOR)

Radu Albot (MOL)

Frances Tiafoe (États-Unis)

Fernando Verdasco (ESP)

Juan Ignacio Londero (ARG)

Lorenzo Sonego (ITA)

Miomir Kecmanovic (SRB)

Aljaz Bedene (SRB)

Alexander Bublik (KAZ)

Feliciano López (ESP)

Jeremy Chardy (FRA)

Joao Sousa (BY)

Richard Gasquet (FRA)

Gilles Simon (FRA)

Cameron Norrie (GBR)

Pablo Andújar (ESP)

Pierre-Hugues Herbert (FRA)

Kyle Edmund (GBR)

Jordan Thompson (AUS)

Marton Fucsovics (HUN)

Mikhail Kukushkin (KAZ)

Ricardas Berankis (LIT)

Corentin Moutet (FRA)

Yoshihito Nishioka (JPN)

Lloyd Harris (SOU)

Hugo Dellien (BOL)

Stefano Travaglia (ITA)

Steve Johnson (États-Unis)

Marco Cecchinato (ITA)

Avec un classement protégé, entrez également Kevin Anderson, Aleksandr Dolgopolov, Yen-Hsun Lu et Vasek Pospisil.

.