Indian Wells 2020 publie une déclaration concernant le coronavirus largement répandu

Avec le Coronavirus (COVID-19) faisant des ravages partout dans le monde, l’épidémie massive a annulé deux tournois WTA. Les événements chinois à Xi’an et Kunming n’ont pas eu lieu cette année. L’Indian Wells 2020 en Californie, aux États-Unis, a établi de nouveaux protocoles à titre de mesure de précaution pour la pandémie en cours dans le monde.

L’événement de Palm Springs aura lieu conformément au plan et il n’y a aucun signe d’annulation. Avec l’augmentation des cas de Coronavirus toutes les heures, BNP Paribas Open veut assurer le bien-être des joueurs, du personnel et du public.

Les mesures supplémentaires d’Indian Wells 2020 sont les suivantes:

Plus de 250 stations de désinfection des mains ont été installées dans l’installation

Les joueurs devront gérer leurs propres serviettes sur le terrain et les enfants ne toucheront ni ne déplaceront les serviettes des joueurs. Une chaise sera placée à l’arrière du terrain pour qu’ils puissent y mettre leur serviette pendant le match.

Les enfants du ballon porteront des gants

Les employés des restaurants et des approvisionnements alimentaires porteront des gants

Les bénévoles prenant des billets aux entrées porteront des gants

Les masques N95 sont sécurisés pour les premiers secours et le personnel de santé à préparer pour toutes les circonstances qui nécessiteraient leur utilisation

L’interaction organisée entre les joueurs et les fans sera limitée lors du tournoi

Toutes les parties communes de l’installation seront nettoyées quotidiennement avec une application antivirale

Coordination avec l’hôpital local et les tests approuvés par le CDC pour toutes les personnes présentant des symptômes

(Les déclarations ci-dessus ont été publiées par le tournoi le 6 mars 2020)

Dans un avenir proche, certains changements pourraient être incorporés dans leurs mesures de sécurité pour assurer la protection de tout le monde à Tennis Paradise. Le principal tirage au sort d’Indian Wells 2020 commencera le 12 mars.

Plus important encore, comme tout le monde est conseillé d’éviter les endroits bondés et de rester à l’intérieur. Les fans de tennis qui ont acheté leurs billets pour le BNP Paribas Open peuvent demander un remboursement pour le tournoi de cette année. Ou un crédit pour le tournoi 2021.

Financièrement, le tournoi se fera en générant suffisamment de revenus comme chaque année. Et les fans manqueraient également de rattraper une partie de tennis en direct. Cependant, à l’heure actuelle, les mesures de sécurité et de prévention revêtent une importance primordiale dans toutes les régions du monde.

Lire aussi – L’épidémie de coronavirus annule un autre tournoi WTA