Indian Wells est suspendu pour le coronavirus

Ce que beaucoup craignaient s’est produit. Le coronavirus influence pleinement le monde du tennis forçant la suspension du tournoi Puits indiens. La diffusion des cas par les États-Unis avait déjà modifié le calendrier de certains événements importants et l’organisation de l’événement californien a dû tenir compte des recommandations du gouvernement et des institutions médicales de la région. Et c’est que le département de la santé publique du comté de Riverside a déclaré il y a quelques heures l’urgence sanitaire dans la vallée de Coachella après qu’un cas de contagion locale a été confirmé, provoquant des alarmes dans cette zone.

“Il y a un risque trop grand pour la santé publique de la région et cela est incompatible avec une réunion de personnes comme celle qu’implique le tournoi. Il n’est pratique pour personne de tenir le tournoi, nous devons nous unir pour protéger la communauté contre l’épidémie de coronavirus” , a déclaré le professeur David Angus, qui a dirigé la demande de suspension de l’événement. Le communiqué officiel du tournoi n’a pas attendu, par l’intermédiaire de son directeur Tommy Haas, qui a reconnu se sentir déçu des pertes millionnaires que cette décision entraîne. “La santé et la sécurité de la communauté locale, des fans, des joueurs, des bénévoles, des sponsors et de toutes les personnes impliquées dans le tournoi devraient être la priorité. Nous sommes très déçus et nous étudierons la possibilité de jouer le tournoi à une autre date”, a déclaré l’Allemand. , faisant allusion au grand débat suivant.

Et c’est que dans un calendrier aussi serré que le joueur de tennis, trouver dix jours disponibles pour jouer un Masters 1000 semble presque impossible. C’est aussi dans l’air ce qui peut arriver Open de Miami, qui commencerait le 25 mars, alors que tous ceux qui ont acheté des billets pour Indian Wells peuvent déjà demander un remboursement complet. Les pertes économiques et sportives géantes sont les occasions que cette épidémie de coronavirus et il reste à voir comment elle appuie cette décision car elle peut créer un dangereux précédent. De nombreux joueurs ont déjà montré leur mécontentement face à la manière précipitée de prendre une décision sur ce projet.

