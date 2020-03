Indian Wells et la première fois qu’il a été suspendu

Combien de fois un tournoi de tennis a-t-il été suspendu? À de nombreuses reprises, les championnats signent leur décès des mois avant leur déroulement en raison de circonstances économiques ou sociales, oui. Mais lorsque tout est prêt pour le début d’un championnat, ou lorsque l’action du championnat a lieu, il doit y avoir des circonstances très particulières pour qu’il soit décidé de mettre fin brusquement.

Il n’y a jamais rien eu de semblable au coronavirus, une situation d’urgence mondiale qui oblige le monde du sport à repenser ses prochains rendez-vous. Avec tout prêt à démarrer, le tournoi est terminé … avant même d’avoir commencé. Cependant, si nous enquêtons sur les livres d’histoire, la situation en Californie n’est pas exactement nouvelle pour les organisateurs du tournoi. Bien sûr, tout a ses nuances.

Utilisons la machine à voyager dans le temps et allons-y un an 1980. Le début d’une nouvelle décennie avec un mix générationnel dans le grenier ATP. McEnroe Il était numéro un mondial, suivi Jimmy Connors et Ivan Lendl a déjà mis la tête sur le podium. Il y avait une représentation argentine, avec Jose Luis Clerc et Guillermo Vilas bien installés dans le top-10. Et, plus important encore, il n’existait aucune menace virale mondiale susceptible de suspendre le bon fonctionnement du circuit.

Cependant, cette année-là La finale du tournoi d’Indian Wells n’a jamais été contestée. C’était, jusqu’en 2020, la seule édition de l’histoire du tournoi qui ne se soit pas terminée. Tout d’abord, nous devons contextualiser les faits: le tournoi californien n’avait pas le caractère obligatoire et important qu’il a actuellement. Bien qu’il offrait un matelas économique très important (ni plus ni moins que 250 000 $, un chiffre que seuls les autres tournois américains pouvaient égaler, en particulier ceux encadrés dans le championnat du monde de tennis maintenant éteint) et le tirage individuel était de 62 joueurs, l’événement californien ne faisait pas partie de la catégorie suivante en importance pour les Grands Chelems (en ce que époque, la chose la plus proche des 1000 Masters était la Grand Prix Super Series). Jusqu’en 1990, avec la création définitive de l’ATP Tour, Indian Wells n’a pas donné son décollage final.

Malgré cela, la figure économique succulente a provoqué un cartel de luxe. À Rancho Mirage, des joueurs comme Jimmy Connors se sont rencontrés, Roscoe Tanner (Finaliste de Wimbledon l’année dernière), Guillermo Vilas, Stan Smith, Ivan Lendl ou Brian Gottfried. Roscoe lui-même a défendu sa couronne au cours d’une semaine de tennis qui s’annonçait passionnante. Cependant, les circonstances qui se sont développées ont provoqué une fin très lointaine à la réalité.

Les jours de la semaine sont passés et les circonstances indépendantes de la volonté du tournoi commencent à s’intensifier. Ongle Une tempête authentique frappe Rancho Mirage pour la première fois, tandis que les organisateurs tentent de calmer les esprits: “Le report par la pluie ne retardera pas les dates du tournoi”. Cependant, depuis vendredi, le troisième tour n’a pas encore été joué. La direction décide de reporter la finale à lundi, dans l’espoir que le temps s’améliorera ce week-end. Mais il semble que Mère Nature n’avait pas l’intention de s’arrêter: une troisième pompe à eau tombe samedi ce qui implique la première décision drastique: suspension de tournoi de double, qui jouait encore son deuxième tour.

À ce stade, la finale est reportée d’un jour de plus, jusqu’à mardi, mais cela compromet un calendrier assez chargé, avec différents événements qui doivent encore être disputés la semaine prochaine. L’irrévérencieux Butch Buchholz, ancien demi-finaliste de l’Open des États-Unis et directeur de l’ATP à l’époque, commence à s’énerver. Malgré ses appels d’Orlando, l’inévitable arrivait: c’était lundi et les demi-finales n’avaient pas encore été disputées. Il Conseil de la région décide que le tournoi ne peut pas aller de l’avant, et avec cela, celui rappelé à l’époque Congoleum Classic est suspendu.

Cette édition de souvenirs négatifs pour Butch était la deuxième et dernière fois que le tournoi se jouait à Rancho Mirage, comme si Indian Wells cherchait à éloigner le vaudou. À partir de la prochaine édition, l’événement s’est avéré justement être contesté à La Quinta Hotel, évitant une délocalisation en Floride que l’ATP a cherché avec insistance (peut-être en raison des effets de cette édition fantôme). Quelle solution a été recherchée pour les joueurs? Jimmy Connors, Brian Teacher, Peter Fleming et Gene Mayer Ils ont reçu leur argent pour avoir atteint les demi-finales: 11 000 $ pour chaque et une occasion manquée d’avoir accumulé une somme d’argent beaucoup plus importante.

Cette édition a été particulièrement blessante pour Connors, qui était au sommet de sa carrière et avait déchiré tous ses rivaux en route vers les demi-finales. Tous les doigts pointèrent Jimbo soulevant le titre dans le désert. Il est curieux de voir comment ce genre de justice divine est revenu plus tard à un certain moment de sa carrière: quand en 1984 sa finale a été suspendue devant Ivan Lendl à Rotterdam, par un avertissement de bombe qui avait été reçu de manière anonyme. Jimmy n’avait pas gagné un seul match (0-6, 0-1), mais le tournoi était resté sans vainqueur et ils ont tous deux reçu leur argent … pour être demi-finalistes.

Par curiosité, c’est le seule fois dans l’histoire dans lequel un tournoi de tennis a été suspendu en ronde de demi-finales. Ainsi, il semble que le tournoi d’Indian Wells ait une histoire avec des circonstances extraordinaires, bien que la situation qui nous préoccupe maintenant soit plus grave. Mais, comme l’histoire nous le dit parfois, nous pouvons toujours regarder en arrière et voir qu’il semble qu’il y ait un précédent pour tout. Et dans le désert, ils savaient déjà ce que c’est que de vivre la frustration de ne pas pouvoir terminer un événement.

