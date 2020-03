Indian Wells et Miami Open pourraient être joués en septembre

Ce qui est vécu à cause du coronavirus dans le monde semble plus typique d’un film de science-fiction que de la réalité, mais le moment est venu de prendre des décisions. Le sport n’a pas sa place dans une situation expansive de pandémie qui ne ralentit pas sa progression à travers le monde, et le tennis prendra une décision finale dans quelques heures. Ce sera lorsque le Conseil des joueurs de l’ATP dans la journée de jeudi. On ne sait pas où il le fera puisque la plupart des joueurs de tennis sont déjà séparés de leur domicile, après la décision de Donald Trump d’empêcher les voyages entre les États-Unis et l’Europe. Il Miami Open 2020 Il n’a pas encore publié de communiqué officiel, mais il le fera tout au long de cette journée, dans lequel d’autres mesures pourraient être annoncées.

Et est-ce tout indique que le tennis devra s’arrêter complètement pendant au moins six semaines. C’est le délai qui semble avoir été fixé dans les entités de gestion du roi du sport de raquette pour vérifier la progression du coronavirus. Avec la Fed Cup 2020 déjà suspendue, si cette période devient effective, le Conde de Godó et le Mutua Madrid Open ne pourront pas avoir lieu et l’activité reprendra au Masters 1000 Rome. Il semble peu probable que tout soit résolu de manière à déplacer les joueurs de tennis vers l’un des endroits les plus touchés de la pandémie, de sorte que la “quarantaine du tennis” pourrait être prolongée et mise en échec. Roland Garros 2020.

Face à ce panorama et sans possibilité de prévoir l’avenir, il y a déjà beaucoup de voix qui réclament solutions pour ces deux premiers Masters 1000 de la saison qui ont déjà été annulées. Dans un scénario d’optimisme maximal dans lequel la saison pourrait se dérouler normalement après cette période de 6 à 8 semaines, les joueurs accueilleraient favorablement le différend. Indian Wells et Miami Open dans un format réduit et avec un tableau plus petit qui permettrait de résoudre chaque tournoi en une semaine, comme indiqué par L’Equipe, en remplaçant les dates qu’occupe en théorie le tournoi de Metz et la Coupe Laver. Il est probable que cette rencontre puisse être atteinte pour souligner cette possibilité, bien que des décisions décisives ne seront prises qu’après le passage du pire des coronavirus.

