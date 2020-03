Indian Wells gardera «l’hospitalité» des joueurs jusqu’au lendemain 16

Ayant annulé Puits indiens Deux jours après sa création, de nombreux joueurs ont été exclus du jeu. Afin d’étouffer la nouvelle, le tournoi a annoncé que jusqu’au jour 16, tous les joueurs, dans la zone individuelle et dans la zone double, seront garantis et couvriront tous les hébergements, le transport, la nourriture et les pistes d’entraînement.

L’hospitalité sera offerte à tous les simples et doubles de qualification et du tableau principal à Indian Wells pendant une semaine jusqu’au lundi 16. La pratique, la nourriture, le transport et la lessive resteront disponibles. # BNPPO20

