Indian Wells Masters annulé en raison de préoccupations liées au coronavirus

L’économie mondiale, les communautés du monde entier et le monde du sport ont été ébranlés par la propagation du coronavirus mortel de Wuhan, en Chine, dans le monde entier. Les inquiétudes concernant la propagation rapide du virus ont maintenant conduit à l’annulation du tournoi de tennis Indian Wells Masters ATP / WTA, l’un des événements marquants du calendrier du tennis. Cet événement de deux semaines a été annulé par les organisateurs du tournoi la veille de son lancement public à la demande des responsables locaux de la santé publique de Californie qui sont préoccupés par la propagation plus rapide et plus agressive du virus en raison de la foule lors d’événements sportifs et d’autres rassemblements publics tels que Coachella où l’interaction humaine est étroite et courante.

Bien que la santé et la sécurité du public soient prioritaires, il convient de noter les effets domino importants de l’annulation d’Indian Wells sur le tennis professionnel masculin et féminin en 2020 et l’impact sur l’économie régionale du sud de la Californie. Indian Wells donne le coup d’envoi du début de la saison de tennis du printemps pour la plupart des fans, qu’ils se rendent dans l’oasis du désert de Californie pour profiter de matchs de près ou pour écouter la télévision / diffusion en ligne dans le monde entier. En 2019, 475 000 fans de tennis et des milliers de joueurs et leurs équipes, des bénévoles et du personnel de soutien pour le tournoi étaient présents au cours des deux semaines, remplissant les stades. La plupart de ces fans ne sont pas dans la région immédiate mais proviennent plutôt des régions métropolitaines de San Diego et Los Angeles, des villes régionales comme Las Vegas et Phoenix, et aux États-Unis et dans le monde, ce qui signifie leurs plans de voyage et leurs billets sont achetés dans avance. L’annulation aura un effet d’entraînement sur l’industrie de l’accueil, des voyages et de l’alimentation / restauration dans la région, avec tant de choses déjà prévues, et l’annulation aura lieu à la dernière minute.

Le directeur du tournoi, Tommy Haas, lui-même ancien pro de l’ATP, a déclaré que le tournoi pourrait être reprogrammé cette année si la menace du virus disparaît, il est également possible que le tournoi se déroule en l’absence de fans, mais cela représenterait une perte majeure de les revenus que les organisateurs de tournois et la communauté souhaiteraient éviter.

Le coronavirus continue d’avoir un impact sur le monde du sport, y compris la Serie A italienne et la série itinérante de Formule 1 Motorsports. Les deux organisations prévoient d’organiser des événements majeurs sans fans, ou l’ont déjà fait.

Étant donné que les points de classement, les prix en argent et les plans de voyage des joueurs sont très importants dans le tennis professionnel, les circuits ATP et WTA devront envisager des mesures similaires au lieu d’annuler les tournois si possible dans les semaines et les mois à venir. Si le virus se poursuit pendant l’été, Roland Garros et Wimbledon pourraient être touchés. Bien qu’il y aura des préoccupations immédiates concernant les Masters de Miami, entre autres événements sur le calendrier de tennis à venir. Les deux tournées ont également des tournois en Italie et en Chine à venir sur le calendrier 2020, les deux nations les plus durement touchées par le coronavirus en ce moment. Il existe également des pressions commerciales importantes à prendre en compte, notamment les intérêts des diffuseurs qui souhaitent fournir du contenu de tennis en direct à leurs clients et des entreprises qui ont des accords de parrainage avec des professionnels du tennis, l’ATP / WTA Tour ou les tournois directement avec les importants nombre de billets en prévente et de voyages liés aux tournois de tennis du monde entier.

