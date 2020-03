Indian Wells Masters perd deux joueurs de renom alors que Simona Halep et Angelique Kerber se retirent

Les Indian Wells Masters ont reçu un double coup puisque Simona Halep et Angelique Kerber ne figureront pas cette année en raison d’une blessure.

Ayant remporté le titre de Dubaï il y a quinze jours, Halep s’est retirée du tournoi de la semaine dernière à Dubaï afin d’être prête pour le Sunshine Double, mais elle ne s’est pas complètement rétablie pour le tournoi de la semaine prochaine en Californie.

La gagnante du 2105 Indian Wells Masters a révélé qu’elle souffrait toujours d’une blessure au pied.

“Je suis incroyablement déçu de devoir me retirer du BNP Paribas Open 2020”, a déclaré le double vainqueur du Grand Chelem. «Malheureusement, la blessure au pied que j’ai contractée avant Dubaï me cause toujours des ennuis et je ne pourrai pas récupérer à temps pour me rendre à Indian Wells.

“C’est sans aucun doute l’un des moments forts du calendrier du tennis pour moi et je serai vraiment triste de le manquer, mais j’ai déjà hâte de revenir en 2021!”

Kerber, qui a terminé deuxième de Bianca Andreescu lors de la finale de l’année dernière, a joué au tennis de compétition pour la dernière fois à l’Open d’Australie et elle souffre toujours d’une blessure à la jambe.

“Ma patience est mise à l’épreuve ces jours-ci, car je me remets encore d’une blessure à la jambe gauche”, a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux.

«J’espérais être prêt à temps pour les tournois à venir à Indian Wells et à Miami, mais mon équipe médicale m’a conseillé de lui donner un peu plus de repos. Merci pour votre aide! J’ai hâte de revenir bientôt sur le terrain… “

