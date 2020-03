Indian Wells ne jouera pas sans fans

La célébration de certains événements sportifs aux États-Unis nécessitera des mesures constantes là où de nouveaux cas pourraient survenir. Dans le monde du tennis, le mois de mars contient deux des tournois les plus importants du monde, mixtes et sur 10 jours. L’un d’eux, Puits indiens, se prépare déjà à démarrer, dans l’espoir de battre à nouveau des records de fréquentation, un objectif qui devra aller de pair avec une série de mesures concrètes pour éviter de prendre plus de risques que cela implique déjà de concentrer beaucoup de monde.

Et c’est que les organisateurs d’Indian Wells ont confirmé qu’ils prenaient des mesures pour lutter contre le coronavirus avant l’événement de la semaine prochaine. Le premier tournoi obligatoire commence au milieu d’une crise sanitaire internationale. Aux États-Unis, le nombre de morts du virus a atteint 11 après la mort d’un patient en Californie, tandis que le gouverneur, Gavin Newsom, a déclaré une urgence dans tout l’État, sur les traces de Washington et de la Floride.

INDIAN WELLS NE SERA PAS CÉLÉBRÉ À LA PORTE FERMÉE

Contrairement à d’autres parties du monde, comme les pays asiatiques et l’Italie, les organisateurs de grands événements aux États-Unis ne semblent pas pour le moment organiser des événements de grande envergure à huis clos, une mesure qu’ils ne valorisent pas à Palm Springs, et que Cela ne semble pas affecter les fans qui ont ou vont acheter des billets pour le tournoi d’Indian Wells.

Et c’est que le tournoi le plus prestigieux en dehors du Grand Chelem se déroule à Palm Springs, en Californie, et les meilleurs joueurs du monde ont déjà commencé à atteindre le complexe. En ce sens, l’ATP et la WTA insistent pour surveiller la situation, tandis que dans une déclaration recueillie par le New York Times, les organisateurs d’Indian Wells admettent suivre les conseils médicaux, offrant des désinfectants et du savon pour les mains aux joueurs, fans et le personnel travailleur.

«Nous suivons de près l’évolution du coronavirus. Nous restons très positifs sur la célébration du tournoi de cette année et espérons accueillir tout le monde à Indian Wells très bientôt. Nous sommes en communication constante avec la tournée WTA et ATP, nous suivons les directives du centre médical d’Eisenhower, le département de santé du comté de Riverside et nous continuons de surveiller la situation. Nous avons plus de 250 désinfectants pour les mains dispersés dans toutes les installations et nous travaillons de manière proactive avec notre personnel, nos bénévoles et nos fournisseurs pour examiner les meilleurs protocoles de santé. Comme toujours, notre priorité absolue est la santé et la sécurité des joueurs de tennis, des fans et de toutes les personnes impliquées dans le tournoi. “

