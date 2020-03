Indian Wells ne sera pas joué à cause du coronavirus

L’organisation de Master 1000 du circuit ATP d’Indian Wells Il avait confirmé l’événement il y a quelques jours, mais ce dimanche, le BNP Paribas Open a officialisé son annulation, en raison d’un cas détecté dans la ville par un coronavirus.

«Le département de la santé publique du comté de Riverside a déclaré une urgence sanitaire pour la vallée de Coachella après un cas localement confirmé de COVID-19. En conséquence, Le BNP Paribas Open 2020 ne se tiendra pas en raison de préoccupations concernant le coronavirus et la sécurité des participants et des participants à l’événement. Ceci sous la direction de professionnels de la santé, du Center for Disease Control (CDC) et de l’État de Californie ”, indique le communiqué de presse.

L’événement allait avoir lieu 9 mars au 22 mars et l’organisation elle-même avait déjà annoncé les jokers pour le tableau principal et la phase précédente dans les deux catégories individuelles.

“Il y a trop de risques, en ce moment, pour la santé publique du comté de Riverside d’accueillir un grand appel comme le tournoi & rdquor;”, a commenté le médecin David Argus, de l’Université de Californie du Sud.

Tandis que Tommy Haas, directeur du concours, a commenté: «Nous sommes très déçus que le tournoi ne soit pas joué, mais la santé et la sécurité de la communauté locale, des fans, des joueurs, des bénévoles, des sponsors, des employés, des vendeurs et de toutes les personnes impliquées dans l’événement sont suprêmes. importance & rdquor;, condamné.

