Indian Wells pourrait être reporté pour remplacer la balançoire asiatique – Des rapports suggèrent

Les officiels ont annulé l’Indian Wells Masters qui devait commencer aujourd’hui. L’annulation est intervenue à la lumière d’un cas enregistré de coronavirus dans la vallée de Coachella. Il y a des rumeurs selon lesquelles l’événement serait reporté après l’US Open, qui a lieu en septembre.

Le tennis, et en fait de nombreux autres sports, se trouve actuellement dans une situation très précaire. Indian Wells est l’un des plus grands événements du sport après les quatre tournois du Grand Chelem. Son annulation n’augure rien de bon pour le reste de la saison.

Indian Wells après l’US Open?

Le BNP Paribas Open a annoncé l’annulation à la toute dernière minute, ce qui a choqué de nombreux fans et joueurs.

Cependant, il y a une possibilité extérieure que les puits indiens aient lieu après l’US Open. Cela pourrait constituer un très bon moyen de sortir de ce gâchis. Ce qui faciliterait les choses, c’est que la plupart des joueurs seront déjà dans le pays pour la finale majeure.

Tommy Haas, qui est maintenant directeur du tournoi d’Indian Wells, a fait allusion à cette possibilité.

«Nous sommes prêts à organiser le tournoi à une autre date et nous explorerons les options.»

Il reste à voir comment les officiels de l’ATP et de la WTA géreront l’organisation de l’événement pendant le reste de la saison.

Le problème est qu’il est impossible de savoir comment la propagation du virus se formera au moment de l’US Open. Même les tournois du Grand Chelem pourraient être menacés d’annulation si les dossiers se développaient rapidement.

Le swing asiatique de la saison de tennis semble déjà voué à l’échec. Les cas en Asie, en particulier en Asie de l’Est, sont très nombreux. La plupart des épreuves de tennis pendant le swing asiatique se déroulent dans des pays fortement touchés par le coronavirus, il est donc presque certain qu’il sera annulé. Les joueurs ne voudront pas non plus prendre le risque de s’infecter.

Tout cela représente un énorme défi pour le sport. Les problèmes sont aggravés par le fait qu’il s’agit d’une année olympique. On craint que les Jeux de Tokyo ne soient annulés.