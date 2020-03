Indian Wells prend des mesures contre le coronavirus

Il coronavirus C’est le thème de la mode dans tous les domaines de la société, et est venu au sport pour rester. Dans des endroits comme l’Italie, les événements sportifs se dérouleront à huis clos pendant un mois; D’autres pays suivent cette mesure. Les fédérations, les disciplines et les sports sont à un énorme carrefour, les frontières commencent à se fermer et les obstacles aux activités sportives se multiplient.

Dans le cas du tennis, le coronavirus a forcé la suspension de plusieurs événements: tournois Wta sur le continent asiatique (en particulier en Chine), différents Challengers au niveau ATP et a même forcé plusieurs éliminatoires de la Coupe Davis à se tenir à huis clos. Jusqu’à présent, aucun tournoi majeur n’a annoncé sa suspension, mais Puits indiens, le prochain rendez-vous important du calendrier du tennis, a décidé de stopper le virus le plus rapidement possible.

Le tournoi américain a annoncé une série de mesures de sorte que la propagation de cette maladie devrait être considérablement réduite. Ces règles réduiront considérablement l’interaction entre les fans et les joueurs et tenteront de créer un environnement plus sûr pour tous ceux qui ont déjà leur mot à dire. Il convient de noter, tout d’abord, comment le tournoi est solidaire de tous ceux qui préfèrent prendre des précautions et décider de suspendre leur voyage dans le désert: toute personne ayant acheté son billet peut demander un remboursement ou l’échanger contre des billets pour l’édition 2021. Une mesure sensée qui facilite également les fans situés en dehors des États-Unis qui ont vu comment leur vol a été annulé ces derniers jours.

A l’intérieur du site, les mesures prises par le tournoi indiquent la gravité de la situation. La principale nouveauté sera que les joueurs ils ne recevront pas la serviette directement du garçon de balle; à leur tour, ils ne peuvent à aucun moment toucher la serviette. Cette mesure commence à être une clameur pour beaucoup de gens et a déjà été mise en pratique lors des finales NextGen à Milan: il est très possible que nous voyions des joueurs prendre leur propre serviette à l’avenir. En revanche, ces mêmes ballboys devront utiliser des gants dans chaque match où ils font partie, ainsi que des employés de restaurant ou des bénévoles qui récupèrent les billets avant d’arriver sur le site.

Non seulement les travailleurs et impliqués dans l’organisation du championnat doivent être très prudents. Une série de mesures ont également été imposées aux amateurs: les rencontres avec les joueurs, que ce soit dans les différentes tribunes du tournoi pour signer des autographes ou après tout entraînement, seront limitées tout au long du tournoi. De plus, tous les fans auront plus de 250 postes avec du gel désinfectant dans tout le complexe; Ainsi, en les utilisant presque systématiquement, le risque d’infection sera beaucoup plus faible. Non seulement cela; Dès la fin de la journée, toutes les parties communes seront méticuleusement nettoyées et désinfectées afin de ne laisser aucune trace du virus.

Mais que se passe-t-il si, malgré toutes ces précautions, il y a eu quelques points positifs pendant le tournoi? Toutes les équipes d’urgence seront équipées de masques N95 si besoin, tandis que le tournoi déploiera un dispositif de coordination avec les hôpitaux locaux en cas d’infection. En bref, le tournoi californien est plus que prêt à faire face au coronavirus, essayant de créer un environnement sûr pour les joueurs et les fans. Comme ils se définissent: le spectacle doit continuer.

.