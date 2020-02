INSANE: Rafael Nadal produit 360 Hook pour impressionner Roger Federer

La confrontation très attendue entre les deux mastodontes du tennis, Roger Federer et Rafael Nadal, s’est finalement déroulée au Cap.

Federer a triomphé de son grand rival en trois sets par 6-4, 3-6, 6-3. Même s’il s’agissait d’un match d’exhibition, aucun des joueurs n’a ralenti.

En fait, nous avons pu voir des rallyes assez incroyables dans le match. En dehors d’un rallye de 52 tirs, l’un de leurs allers-retours a vu Rafa produire un incroyable crochet 360.

Savoir plus – REGARDER: Roger Federer imite la routine de Rafael Nadal pendant le match

Regardons!

Les deux joueurs profitent d’un tour de contournement! 😅 @ rogerfederer @RafaelNadal #MatchInAfrica pic.twitter.com/WGzqpaMTtP

– Tennis TV (@TennisTV) 7 février 2020

Après avoir ralenti le rythme du ballon, Rafa a dû se précipiter pour effectuer un retour. Il l’a fait brillamment bien et l’a presque évité de Federer. Cependant, le maestro suisse a soulevé le ballon au-dessus de la tête de Nadal.

Il semblait que le ballon était enfin hors de portée de Nadal. Cependant, le Majorquin a reculé pour produire un crochet 360 qui a presque pris Federer par surprise. Cependant, Roger était vigilant sur ses pieds. Après deux ou trois touches habiles, Rafa a finalement marqué le ballon pour offrir à Roger le rallye.

Les deux joueurs ont montré que tout match entre les deux était divertissant quel que soit le contexte.

Pourquoi Roger Federer et Rafael Nadal ont-ils un match?

Le match d’exhibition au milieu d’une foule de plus de 50000 personnes au Cap, en Afrique du Sud, est une idée originale de Roger Federer. Arrivé pour une noble cause, le match cherche à aider à l’éducation des enfants pauvres d’Afrique du Sud.

Les fonds seront acheminés par l’intermédiaire de la Fondation Roger Federer.

Savoir plus – REGARDER: Roger Federer n’arrête pas de rire de Rafael Nadal lors d’un événement caritatif

Il y avait un autre match de haut niveau la veille. Cela s’est déroulé dans une configuration beaucoup plus légère car Roger et Rafa ont fait équipe avec Bill Gates et Trevor Noah respectivement. Finalement, l’équipe de Federer et Gates a remporté le match.

On estime que l’événement a permis de recueillir environ 3,5 millions de dollars. Les efforts des deux légendes du tennis ont été largement appréciés.

Espérons que de nombreuses autres stars du tennis entreprennent des initiatives similaires.