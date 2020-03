Inspiré, Novak Djokovic cible Indian Wells et Miami après un début de 2020 parfait

N ° mondial 1 Novak Djokovic a été le joueur à battre jusqu’à présent en 2020, rassemblant de l’énergie après une bataille serrée avec Rafael Nadal pour la fin de l’année no. 1 place l’automne dernier et produisant son meilleur tennis de la nouvelle saison pour laisser tous ses rivaux derrière.

Djokovic a mené la Serbie vers le titre lors de la première Coupe de l’ATP, battant Rafael Nadal dans la finale et prenant de l’élan avant l’Open d’Australie où il a survécu à l’épreuve sévère de Dominic Thiem dans le match pour remporter le huitième trophée à Melbourne et devenir le numéro un mondial.

1 à nouveau. Gagner déjà plus de 2500 points après seulement deux événements, Novak a pris une remise en cause bien méritée et est revenu à l’action à Dubaï la semaine dernière, recherchant le premier titre dans le désert depuis 2013. Sans Roger Federer dans le tirage au sort, Gael Monfils et Stefanos Tsitsipas étaient les principaux rivaux du Serbe qui a sauvé trois balles de match dans le deuxième set tie-break contre le Français pour établir le choc final contre le finaliste de l’année dernière Tsitsipas.

Le jeune grec a perdu contre Roger Federer en 2019 et n’a pas pu battre une autre légende samedi, Djokovic forgeant une victoire 6-3, 6-4 pour le cinquième titre lors de la prestigieuse épreuve ATP 500 et le 79e titre ATP au total.

Se sentant bien sur et en dehors du terrain, le Serbe va maintenant attirer l’attention sur les premiers événements Masters 1000 de la saison à Indian Wells et Miami, remportant 11 titres au total et six d’affilée entre 2014-16. Les résultats n’étaient pas là au cours des trois dernières saisons, cependant, Djokovic n’ayant pas réussi à atteindre le quart de finale dans le désert ou en Floride à partir de cinq tentatives, cherchant des descentes beaucoup plus profondes dans les semaines à venir avec de nombreux points à gagner dans la bataille pour la Trône de l’ATP contre Rafael Nadal.

“J’essaie de saisir le moment et d’apprécier où je suis; cela a été l’un des meilleurs départs de toutes les saisons que j’ai eues dans ma carrière et je me sens bien sur le terrain”, a déclaré Djokovic. “J’ai joué un excellent tennis sur le terrain dur, ma surface la plus réussie et préférée.

Je suis juste reconnaissant de jouer et de me sentir bien, remportant de nombreux matchs d’affilée. J’essaierai de continuer cette course, mais il est beaucoup trop tôt pour parler de la durée de cette course et effectuer les calculs.

J’essaie de ne pas penser aux prédictions, mais de me concentrer sur ce que je dois faire avec moi-même et mon équipe pour prospérer tous les jours et jouer du mieux que je peux à chaque match. C’est l’objectif principal, avec des objectifs à venir. J’ai défini mes objectifs; ils sont très clairs pour moi et je travaille pour eux.

J’essaierai de rester en bonne santé et en forme et d’avoir peut-être un excellent Indian Wells, Miami, quelque chose qui ne s’est pas produit au cours des trois dernières années. Je suis motivé pour bien faire, avec autant de points à gagner là-bas. Historiquement, j’ai remporté les deux tournois assez souvent; Il me reste quelques semaines avant mon premier match à Indian Wells, ce qui me permet de récupérer, de me reposer et de me mettre en forme. ”