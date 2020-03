Interview d’Alberto Berasategui, arbitrage technologique et lutte entre Nadal, Federer et Djokovic

La saison a commencé fort pour les trois rois du tennis. Djokovic a remporté l’Open d’Australie, coupant des positions dans la course du Grand Chelem à Federer et Nadal

Sommes-nous confrontés au plus grand combat de l’histoire du tennis? Alberto Berasategui (Vizcaya, 1973), un ancien joueur de tennis qui a réussi à atteindre la finale de Roland Garros en 1994, estime que les trois marquent un temps difficile à répéter: «Nadal, Federer et Djokovic ont fait mieux et les deux premiers ne l’ont pas fait Ils se sont retirés parce que chacun veut être le meilleur de l’histoire. Il sera difficile de répéter cette fois en termes de chiffres, de titres et de niveau ».

Le débat sur qui prendra sa retraite avec le plus de tournois du Grand Chelem C’est sur la table mais Berasategui croit avoir son pari: «C’est peut-être Djokovic qui a tous les numéros pour gagner plus de tournois du Grand Chelem. Tout d’abord, par âge; Et puis, parce qu’il joue bien sur les trois surfaces. L’occasion pour Federer de continuer à ajouter des passes via Wimbledon et Rafa et Djokovic ont plus d’opportunités sur le terrain et dans le ciment.

Celui de Manacor a déjà 33 ans mais Berasategui estime que “dans ce pays, pas dans 500 ans, nous reverrons un autre Nadal” car “ce qu’il a contribué est quelque chose d’incroyable, sur et en dehors de la piste”. Alors que sur la scène internationale il y a des jeunes qui se démarquent, comme Medvedev, Tsitsipas et Zverev, l’ancien joueur de tennis dit que, bien que “ils régneront sûrement sur le tennis mondial dans les années à venir, ils ne seront pas au niveau de Nadal, Federer et Djokovic”.

Arbitrage et revue du ballon

La vitesse des balles des trois rois sera analysée par FoxTenn, une nouvelle technologie développée en Espagne et qui remplace le populaire système d’arbitrage Ojo de Hawk. Dans un sport comme le tennis, où un service à 200 km / h peut décoller d’un pouce et décider d’un grand tournoi, l’œil humain n’a pas assez de précision.

Et la polémique est servie. Nadal, Djokovic et Federer ont été touchés par les arbitres et la révision technologique des jeux tout au long de leur carrière. En fait, Federer a affirmé en 2006, après avoir remporté la huitième de la Madrid Masters Series à Soderling, qu’il ne serait jamais en faveur du Hawkeye, Djokovic s’est plaint en 2010 du manque de sens de cette technologie sur terre battue et Nadal, en l’Open de Madrid de 2013, a crié contre les arbitres pour ne pas avoir vu un ballon qui était passé “deux enjambées, deux par heure, à ses côtés”.

Malgré tout, les trois ont presque égalé en pourcentage de points gagnés au reste tout au long de leur carrière: Nadal avec 42,08%, Djokovic avec 41,79% et Federer avec 39,31%. Berasategui commente, conformément à la technologie FoxTenn, que “moins il y a d’erreur, mieux c’est pour le tennis et pour les joueurs”. L’ancien joueur de tennis estime que les machines sont plus véridiques dans ce sport que dans d’autres, comme le football, où la perception de l’arbitre influence davantage. Sa conclusion sur le rôle de la technologie est claire: “Avec elle, tout s’améliore beaucoup plus et le jeu devient plus sûr et plus juste.”