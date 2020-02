Irina-Camelia Begu, titre et retour au Top100

Finale qui aurait très bien pu être la catégorie WTA W100 du Caire (Egypte, H). Ils ont affronté l’Ukraine Lesia Tsurenko et la Roumaine Irina-Camelia Begu, exTop30 et vainqueurs des titres WTA, sont désormais relégués dans les catégories inférieures en raison de la baisse du classement due aux blessures. Dans une finale divertissante, celui qui a finalement amené le chat à l’eau était Begu pour un résultat de 6-4 3-6 6-2 en 2h 23min. Premier titre roumain depuis Bucarest 2017, 12ème titre ITF et retour au Top100 pour tenter de récupérer le terrain perdu.

