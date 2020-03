Isabelle Demongeot, pionnière de la lutte féminine dénonce les abus

Un fléau aussi répandu et atroce que la violence sexiste et la violence sexuelle à l’égard des athlètes n’a pas toujours été à la une du débat public. Il y a quelques décennies à peine, la confiance des parents envers les entraîneurs sportifs était maximale et ils se sont donnés en toute confiance à leur honnêteté. La suspicion qui envahit ces jours-ci après les nombreux cas honteux pour l’humanité dans lesquels les hommes ont profité de leur position de pouvoir pour abuser des mineurs, a mis sur la table une question qui doit être traitée avec autant de force que possible. . Le chiffre de Isabelle Demongeot C’était essentiel pour rendre visibles des millions de cas.

L’ancien joueur de tennis français, devenu 35 dans le monde en 1988, a dénoncé son entraîneur et a remporté un procès en 2012 qui a fini par être un tournant dans la lutte pour l’autonomisation des femmes et la justice sociale. Et est-ce qu’avec seulement 14 ans, Isabelle a commencé à subir des abus sexuels par Camaret Regis, coach qui a guidé ses pas vers le professionnalisme. Après son cas, beaucoup d’autres sont sortis, certains extrêmement médiatiques et qui ont embarrassé toute la France, comme Andrew Geddes, condamné à 18 ans de prison pour abus systématique de quatre mineurs. Dans une interview avec Ubitennis, Demongeot analyse son cas et celui de beaucoup d’autres.

14/01/2020 02:01



Continuer à lire

“J’ai dû faire face à une longue bataille. Il n’a pas été facile de rapporter après une si longue période et j’ai lutté contre la stigmatisation sociale, la honte et une position de pouvoir de mon entraîneur que je n’ai pas pu briser alors que je n’étais qu’un enfant. Pendant longtemps, je n’ai pas eu aucun soutien des institutions et Bernard Giudicelli Il a été le premier à prendre mon cas et celui de beaucoup d’autres au sérieux et a décidé de l’aborder sans aucune hésitation. Un technicien m’a même dit que si je fais connaître mon cas, personne ne me verra à nouveau comme une femme forte et prospère dans le sport, mais comme une victime de viol. Les gens ne comprennent pas ce que signifie subir des abus sexuels et la marque que cela vous laisse toute votre vie. Les ministres des Sports en France ont été pathétiques et n’ont pas supposé qu’il y ait eu un processus systématique de maltraitance des mineurs et des femmes dans le sport depuis des décennies “, dit-il.

Il frémit de vérifier avec son compte la passivité de certaines institutions. “Après avoir tout raconté dans les bureaux du ministère, ils sont venus me dire qu’ils étaient très reconnaissants de mon témoignage et que je pouvais partir, qu’ils étaient en charge. J’ai proposé beaucoup de choses, car j’ai engagé un psychologue spécialisé pour parler à toutes les filles qui avaient souffert” comme moi et ses proches, mais ils ne l’ont jamais fait. Bernard m’a invité à créer une association, mais les victimes ne sont pas toujours préparées à cela, nous avons besoin de spécialistes et de la participation du gouvernement. et de l’argent parce qu’ils ont eu leur vie brisée. Cela montre à quel point les choses ont été mauvaises “, dit une femme qui a remporté un titre WTA (Westchester 1991) et a franchi le troisième tour de tous les tournois du Grand Chelem. Le cas de Isabelle Demongeot et son courage pour dénoncer les injustices et lutter contre le manque d’empathie, devraient être un exemple pour tous dans ce Journée Internationale de la Femme.

.