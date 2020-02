Isner: “J’ai l’impression de pouvoir jouer beaucoup mieux”

John isner est déjà en quarts de finale de ATP 500 Acapulco 2020 Et il veut se débarrasser des mauvais sentiments qui l’ont accompagné ces derniers temps. “Je suis un peu fatigué, pour un grand gars pour moi, tant d’humidité est un problème, mais je suis très motivé pour que ma famille me soutienne. J’essaie de bien bouger sur la piste, je pense que je devrais continuer à m’entraîner et faire confiance pour rester en bonne santé. Je peux jouer beaucoup mieux de ce que je fais et j’aurai besoin de ce niveau si je veux gagner le tournoi “, a déclaré un homme qui sera mesuré à Tommy Paul Au prochain tour.

“Je sentais que je pouvais mieux jouer … Je vais devoir jouer mieux si je veux continuer à progresser dans ce tournoi.” @ JohnIsner est en sécurité après sa victoire contre Marcos Giron, mais il regarde toujours vers l’avenir. @ PrakashAmritraj | # AMT2020 pic.twitter.com/jzcP9X8fKk

– TENNIS (@Tennis) 27 février 2020

