“It is Tricky” – Dominic Thiem explique sa mauvaise performance

Le finaliste en titre de l’Open d’Australie Dominic Thiem a été stupéfait par le numéro 128 mondial Gianluca Mager 7-6 (4), 7-5 au Rio Open 2020. Leur match a eu lieu à deux reprises.

Le qualificatif italien mené par 7-6 (4), 2-1 puis la pluie a provoqué des interruptions de jeu. Après avoir repris leur match le lendemain, Mager a maintenu son élan sans interruption. Il a scellé sa toute première place en demi-finale dans un événement ATP.

Après sa défaite, Thiem a révélé les conditions difficiles de jouer à Rio. «C’est difficile ici aussi parce que, tout d’abord, c’est toujours la nuit et nous rentrons tard tard. Il se termine toujours vers trois ou quatre heures », a expliqué Dominic Thiem.

«Pour jouer votre meilleur tennis, vous devez être prêt à 100% physiquement et mentalement. Les conditions ici ne sont pas faciles, les balles et l’argile. C’est un peu différent de n’importe où ailleurs », a-t-il ajouté.

Dominic Thiem

Compte tenu de tous les points soulevés par l’Autrichien, le Rio Open est sans doute l’un des tournois les plus difficiles du circuit ATP. “Mais nous devons nous y habituer et cela rend également intéressant de jouer ici, car c’est toujours plus difficile que la plupart des autres tournois”, a-t-il ajouté.

“Je m’en fiche vraiment” – Dominic Thiem au classement numéro trois mondial

Passant au sujet des classements ATP, la percée du Grand Chelem de Thiem à Melbourne aurait pu lui valoir un classement en carrière de numéro trois mondial. De plus, la demi-finale à Rio aurait pu lui valoir la même chose.

Maintenant, après avoir raté deux fois l’occasion, Thiem ne se soucie pas vraiment de devenir numéro trois mondial. Avec le numéro trois mondial Roger Federer exclu de cinq tournois ATP jusqu’en juin, cela renforcerait par conséquent le classement mondial de Thiem. À l’heure actuelle, Thiem est à 85 points derrière Federer sur la liste ATP.

“Je vais avoir trois ans de toute façon, dans une semaine ou deux semaines. Si c’est lundi ou dans deux ou trois semaines, je m’en fiche. Je suis plus déçu de m’être donné la chance de jouer les demi-finales ici. Donc, je ne me soucie pas vraiment de ça aujourd’hui “, a déclaré Thiem.

Dominic Thiem

Le triple finaliste du Grand Chelem Thiem défendra ensuite le plus grand titre de sa carrière sur les courts d’Indian Wells, en Californie, aux États-Unis.