ITF, WTA, ATP et Grand Slams pour aider les 700 premiers avec de l’argent

La Fédération Internationale de Tennis a tenu aujourd’hui une réunion avec les classes principales, WTA, ATP, Grand Chelem, pour réaliser un projet généralisé de aide financière pour le joueurs de tennis Quoi plus de difficultés Ils traversent la situation mondiale actuelle provoquée par Covid-19. Une réunion qui avait réclamé ces dernières semaines.

Un besoin qui est devenu de plus en plus évident jour après jour, transcendant de bas en haut, en raison de la précarité que de nombreux joueurs de tennis avec la moindre capacité économique commenceront bientôt à ressentir. Une conjoncture à laquelle les plus hautes organisations ont décidé de s’attaquer le plus rapidement possible, principalement parce que le tennis a une tâche très difficile, pratiquement impossible, pour reprendre le jeu jusqu’en 2021, ou en septembre 2020 dans le cas le meilleur et le plus optimiste. Plusieurs mois sans revenu pour les joueurs masculins et féminins qui ont demandé un programme de soutien financier conjoint.

Pour cette raison, l’ITF, l’ATP, la WTA et le Grand Chelem vont concentrer leur aide, comme il l’a récemment dit Dirk hordorf, Vice-président de la Fédération allemande, dans une couche spécifique du classement. Le dirigeant allemand affirme que les positions qui seront pourvues de l’aide financière passerait du top 250 au top 700 des deux circuits. Ce que l’on ne sait pas exactement, ce sont les quantités, mais Hordorf lui-même parle de 10 000 $ pour chaque joueur de tennis, un montant à confirmer officiellement par les parties concernées, qui s’élèverait à 9 millions de dollars.

@StefMylesTennis @tennismagazin @wwwtennisnetcom rumeurs de la réunion d’aujourd’hui de l’ITF selon laquelle l’ATP, le Grand Chelem, la WTA et l’ITF seront soutenus pour les joueurs de rang inférieur entre 250 et 700. Environ 10 000 dollars par joueur, y compris le don des 100 meilleurs joueurs ATP @DTB_Tennis

Dans un examen ultérieur, Hordorf commente, également en l’absence d’informations officielles, que les 100 meilleurs joueurs seraient prêts à aider dans ce processus de dotation, des détails qui devraient être confirmés peu de temps après la réunion tenue aujourd’hui par les quatre grandes jambes du tennis. dans le monde.

